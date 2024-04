Cikkünk frissül!

Az ukrán erők megsemmisítettek több repülőgépet egy oroszországi reptéren

Az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Rosztovi területen lévő morozovszki repülőtérre pénteken, megsemmisítve legalább hat katonai gépet – közölte az az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU).

A tájékoztatás szerint támadást az SZBU hajtotta végre a hadsereg több egységével közösen. A repülőtéren kijevi információk szerint Szu-34-es bombázók és Szu-27-es vadászrepülők állomásoztak. Oroszország ezeket a repülőgépeket főként arra használja, hogy irányított légibombákat dobjon le az ukrán erők állásaira, illetve frontmenti városokra. Az SZBU szerint a megsemmisült gépeken kívül további nyolc szenvedett jelentős károkat, ezen felül mintegy húsz orosz katona halt meg vagy sérült meg.

Később az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be, hogy három másik oroszországi repülőteret is megtámadtak az egységeik. A közlés szerint délelőtt az ukrán fegyveres erőkkel közösen dróncsapást mértek az oroszországi Szaratovi területen lévő Engelsz-2 légibázisra, ahol három Tu-95MSZ stratégiai bombázó vélhetően jelentős károkat szenvedett, és hét orosz katona vesztette életét. Találat érte a krasznodarszki régióban lévő jejszki orosz katonai repülőteret is. Az előzetes adatok szerint ott két Szu-25-ös teljesen megsemmisült, és négy katona halt meg. Ezenkívül drónok támadtak meg egy katonai repülőteret Kurszk városában is, erről részleteket nem fedett fel a hírszerzés.