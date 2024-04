Hornung Ágnes a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arról is beszélt, hogy az igénylő házaspárok felében az édesanya 30 év alatti. Közölte azt is, hogy a családok egyötöde a csok plusz mellé piaci hitelt is felvett, illetve sokan kombinálják a csok pluszt a Babaváróval.