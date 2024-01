– Nagyon sokszor álmodom a balesettel, de napközben is vissza-visszatérnek az emlékképek. Újraélem azt a pillanatot, amikor a forró sav az arcomba csapódik, a tanítványom arcán a rémületet, a kórházi kezelések brutális fájdalmát, amikor lesúrolták az arcomról a megégett bőrt. Ennek ellenére leginkább az bánt, hogy ennyire nem foglalkozik velem a cég... – számolt be a Szoljon.hu vármegyei hírportálnak jelenlegi állapotáról Bartók Viktor, aki tavaly márciusban szenvedett súlyos balesetet a Bige Holding Kft. szolnoki gyárában.

A férfi, ahogy előtte már nagyon sokszor, azon a napon is a sav minőségellenőrzését végezte, egy tanítványának mutatva be a folyamatot. Ám a veszélyes folyadék a lefolyócsőből visszarobbant rá, és a védőfelszerelés ellenére súlyos másod- és harmadfokú égési sérüléseket okozott neki az arcán, a bal alkarján, a combján és a lábszárán is, sőt a belélegzett gázoktól a tüdeje is megsérült. Háromhetes kórházi kezelés következett, bőrátültetést végeztek rajta.

A cégtől azóta sem kapott semmilyen kártérítést, de még egy telefonhívást vagy egy e-mailt sem. Márpedig a teljes testi felépüléséhez plasztikai műtétre lenne szüksége, aminek ára van.

A műtétek április tájékán lennének, de hogy addig kap-e pénzt Bartók László, vagy a megtakarításaihoz és banki kölcsönökhöz kell-e nyúlnia, az még kérdés. A férfi a Szoljon.hu portálnak nyilatkozva hozzátette, utolsó információja a cégtől tavaly novemberi, akkor azt az ígéretet kapta ő és az ügyvédje, hogy a cégvezetés, a vállalat ügyvédje, illetve a biztosító részvételével összehívnak egy megbeszélést a történtek miatt, ám azóta semmilyen jelzés nem érkezett.