Az Alapjogokért Központ elemzője a lengyelországi események kapcsán (az új kormány a Soros-hálózat közreműködésével, Brüsszel hallgatólagos támogatásával törvénytelenül, erőszakkal foglalta el a közmédiát, a köztársasági elnököt meg akarják félemlíteni és ellenzéki képviselőket tartóztattak le) elmondta: az a probléma, hogy az új miniszterelnök, Donald Tusk nem képviseli a saját állampolgárait. Ő egy jól kiképzett brüsszelita, azt hajtja végre, amit a globális hatalmak tőle kérte – mutatott rá Lajkó Fanni.

A magyar ellenzék is több ízben elmondta a kampányban, hogy mit csinált volna, ha kormányt alakíthat – emlékeztetett Máthé Zsuzsa. Felfüggesztik az alkotmányt kétharmados többség nélkül is, „megoldják okosba”. Megvoltak rá a forgatókönyvek, hogy hogyan tudják mindazt lerombolni, amit egyébként addig még csak három, most már négy kétharmaddal a magyar nemzet felépített. Mert Magyarországon nem egy kormány alakított ki egy rendszert, hanem nagyon komoly felhatalmazás alapján a magyar nemzet – hangsúlyozta a Szent István Intézet igazgatója.

Az Igazság óráját itt nézhetik meg: