A 2016-ban kezdett magyar haderőfejlesztési program a Magyar Honvédség számos elveszített képességét akarja visszaszerezni, és mindemellett egy teljes kultúraváltást megvalósítva megerősíti és modernizálja azt - jelezte a honvédelmi miniszter részletesen ismertetve a közelmúltban beszerzett csúcstechnológiás eszközöket.

Az új technológiákhoz egy fiatal, modern szemléletű, honvédségre van szükség

– mutatott rá.

Hangsúlyozta:

az az ország képes az önvédelemre, amely saját hadiipari kapacitásokkal rendelkezik. Ezt szolgálja a zalaegerszegi páncélozott járműgyártás, a kiskunfélegyházai kézifegyvergyártás, valamint a várpalotai lőszer- és robbanóanyaggyár is.

A védelmi ipar ma már a magyar gazdaság motorjának új hengere

– jelentette ki. Rámutatott arra is, hogy a

várpalotai lőszergyár, ahol 2024 második felében indulhat el a termelés 200 új munkahelyet létrehozva, nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára kiemelt jelentőségű lesz a korábbi kapacitások felélése miatt.

Szólt arról is, hogy a Panther harckocsik közös fejlesztésébe Magyarország és „a magyar mérnöki lelemény” is beszállt, a Gidrán harcjárműveknél pedig a törökökkel arról írtak alá szándéknyilatkozatot, hogy már az alapjárművet is Magyarországon, a győri Rába fogja gyártani.

A honvédelmi miniszter kiemelte:

Magyarország a NATO-ban egy olyan szűk elitcsoport tagja lett, amely képes tartani a GDP-arányosan két százalékos védelmi költési arányt, és amelyet már idén, egy évvel a határidő előtt elért, a továbbiakban pedig plafon helyett küszöbnek tekinti ezt az arányt.

Az interjúban megerősítette: támogatják Svédország NATO-tagságát, az ügy az Országgyűlés előtt van, a képviselőkön múlik, mikor születik döntés.

Beszélt az új toborzási stratégiáról és arról, hogy csak szeptemberben mintegy 500 emberrel bővült az állomány.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta,