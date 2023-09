Hozzátették, a szomszédos ország lakói Joe Biden jelenlegi amerikai elnököt, elődjét,

Donald Trumpot, és Vlagyimir Putyin orosz elnököt tartják a legmegbízhatatlanabb külföldi politikusoknak.

Orbán Viktor kapcsán azt írták, hogy Magyarország régóta hivatalban lévő miniszterelnöke. Először 1998 és 2002 között töltötte be ezt a tisztséget. A 2010-es választásokat is pártja, a Fidesz nyerte meg, ő lett a miniszterelnök, és azóta is hivatalban van. Úgy jellemzik, mint „Putyin Oroszországának trójai falovát az Európai Unióban. Szlovákiát Magyarországtól elszakadt területnek nevezi” – tette hozzá a lap.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a Mandiner.hu számára.