A magyar jogi központ vezetője a "No borders, no nation" (Nincsenek határok, nincs nemzet) című kerekasztal-beszélgetésen hangsúlyozta, hogy a törvénytelen bevándorlás jelentette kihívások közös nevezőként szolgálnak, ahogy a magyar és amerikai konzervatívokat az is közös nevezőre hozza, hogy egyaránt úgy gondolják, a nemzet élvez elsőbbséget.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója az amerikai többségű közönség számára bemutatta az európai jogvitákat a bevándorlás körül, hangsúlyozva, hogy

a bevándorlási törvények nemzeti hatáskörbe tartoznak az európai uniós jog alapján, mégis viták tárgya.

Megállapította azt is, hogy határon állított fizikai akadályok fontos elemét képezik az határok védelmének, ahogy a jogi akadályok is, törvények formájában.