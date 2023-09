Cikkünk frissül!

Az ukránok kezdenek felébredni, belefásultak a háborúba

A Magyar Nemzet felidézi, hogy amikor Volodimir Zelenszkij 2019-ben 73 százalékos többséggel megnyerte az elnökválasztásokat, mindenki azt hitte, hogy azt kapja majd, amit a kampányban ígért a médiaszemélyiségből, illetve, ahogy Ukrajnában hívják, „bohócból” lett politikus.

Ehelyett, előbb az ellenzéki, egytől-egyig békepárti televíziós csatornákat és a weboldalakat záratta be, majd pedig a hozzájuk köthető ellenzéki pártokat is betiltatta a fiatal vezető.

Az előzetes várakozás tehát, amit Zelenszkij vállalt, vagyis a kelet-ukrajnai konfliktus befejezése, a korrupció felszámolása, a szabad nyelvhasználat és a sovinizmus elfojtása, nem következett be.

Ukrajnában a háború kitörésekor, szinte azonnal bevezették az úgynevezett egységes televíziós műsorfolyamot, ami azt jelenti, hogy a vezető televíziók közös adást gyártanak, amivel kifejezik a nemzet egységét a háborús időkben is. Ezt a maratoni műsort a kis vidéki televíziók is átveszik és továbbsugározzák, a tartalomért pedig köztudottan az elnöki iroda felel. Az embereknek azonban kezd kinyílni a szeme, és már egyre kevesebben kapcsolnak az állami propagandaadóra, helyette inkább a Telegramot használják, ahol más forrásokból is tájékozódhatnak.

Itt ugyanis a valóság is megjelenik a felületeken.

Videók a borzalmas háborúról, a kegyetlen és rendkívül erőszakos mozgósításról, a hullahegyekről, az elégedetlen és ellátmányban hiányt szenvedő, éhes és kimerült katonákról, a nyugati humanitárius segélyek szétlopásában részt vevő csinovnyikokról és sorolhatnánk.

Az egyik ilyen tüntetésen, mely a 2014-es forradalomban híressé vált Majdan mellett, az elnöki iroda szomszédságában zajlott le, azt kiabálták hangosbemondóba a nők, hogy négy évvel ezelőtt mindent megtettek annak érdekében, hogy Zelenszkij győzzön és helyes irányba állítsa az ország politikáját, most pedig elkeseredetten állnak, mert senki nem hallja meg a szavukat. Hozzáteszik, hogy a gyermekeik önkéntesen, és nem kényszersorozás útján mentek harcolni, hogy megvédjék a hazájukat, azonban az állam semmiről nem gondoskodik.

Nincs fegyvere, nincs lőszere, nincs ruhája a katonáknak, a szülőknek és a családtagoknak kell mindent megvenniük, a saját 2800 hrivnyás (30 ezer forintos) nyugdíjukból, hogy Zelenszkij fenekét megvédjék

– teszik hozzá a tüntetők, akik arra is választ várnak, hogy miért nem hozzák haza a fronton sérülést szenvedett katonákat, miért nem keresik az eltűnteket, és miért nem hozatják haza a fogságban lévőket?

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. szeptember 5-én az ukrán-magyar határszakaszon 5933 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 7496 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 169 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az oroszok megállították az ukrán szabotázscsoportot

Az oroszországi Brjanszk régió kormányzója azt mondta, hogy a határőrök és a biztonsági erők "meghiúsították" egy ukrán szabotázscsoport kísérletét, amely megpróbált átjutni Oroszországba.

Oroszország idén többször is jelentett már ukrán szabotázskísérleteket a határain, és májusban helikoptereket küldött, hogy megállítsák a határon átnyúló behatolást Belgorod térségében.

Az Egyesült Királyság terrorszervezetté minősítette a Wagner-csoportot

A Wagner zsoldoscsoportot hivatalosan is terrorista szervezetként ismerik el az Egyesült Királyságban, és időben elkészül a tiltó rendelet tervezete, amelyet a parlament elé terjesztenek. A határozat elfogadása után illegális lesz a Wagner-csoport tagjának lenni vagy annak támogatása.

Suella Braverman belügyminiszter azt mondta: "A Wagner részt vett fosztogatásokban, kínzásokban és barbár gyilkosságokban."

Zelenszkij több fegyvert ígért

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több utánpótlást és fegyvert ígért a fronton lévő csapatoknak, ahogy a tél közeledik.

"Nagyon fontos, hogy a fegyvereinkből új gyártás lesz, és a harcosokkal felvázoltunk több prioritást. Ez az, amit tenni kell. Megtesszük!" - mondta éjszakai videóüzenetében, miután visszatért Kijevbe a fronton tett látogatása után.

Újabb drónt szedett le az orosz légvédelem

Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy hétfőn éjjel lelőtt egy ukrán drónt az Ukrajnával határos Brjanszk régióban, de azt nem közölték, hogy áldozatok vagy károk történtek-e.