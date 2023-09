Ráadásul nem is a CIA avatkozott be, hanem az amerikai külügyminisztérium

- ezt Larry C. Johnson, egykori CIA-elemző tényként állította. Az erről készült videóban hosszan beszélt arról, hogy az Egyesült Államok pénzzel, Orbán ellenfeleinek pénzelésével próbált beavatkozni a 2022-es kampányba.

Ami egyelőre biztos, hogy az Action for Democracy-n keresztül több milliárd forintnyi támogatás érkezett 2022-ben hazánkba, amelynek egy része az EzaLényeg internetes lapcsoportot kiadó Oraculum 2020 Kft.-nél landolt.

Az Action for Democracy-ról a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok megállapították, hogy több szálon kötődik a National Endowment for Democracy nevű szervezethez. A titkosszolgálati jelentés pedig arról is ír, hogy a NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön.