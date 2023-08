Idén is meghirdette Iskolakezdés együtt! segélyakcióját az Ökumenikus Segélyszervezet. A 1353-as adományvonalon (500 forint/hívás) és a www.iskolakezdesegyutt.hu weboldalon érkező adományokból személyre szabott, minőségi tanszercsomagokat szeretnének átadni kétezer rászoruló gyermeknek a tanévkezdésig – tájékoztatott a szervezet kedden.

Ebben az évben kétezer gyermek iskolatáskáját szeretné megtölteni az Ökumenikus Segélyszervezet

Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet

Az első tanszercsomagok már célba is értek

Az egy hete kezdődött adománygyűjtéshez az E.ON Hungária Csoport idén is csatlakozott, így az első tanszercsomagokat a két szervezet képviselői együtt adták át egy osztálynyi rászoruló somogyfajszi gyermeknek. Az augusztus 22-i eseményen a gyerekeket egyúttal egy különleges élménynapon is vendégül látta az E.ON Hungária Csoport és az Ökumenikus Segélyszervezet a budapesti Campona bevásárlóközpontban található Kockaparkban. Az energiavállalat jóvoltából a gyerekeket a megtöltött iskolatáskák mellett nekik készített meglepetés is várta, mindannyian egy-egy doboz robotos Legót vihettek haza. A vidám gyermekprogramba és az adományok átadásába bekapcsolódott Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese és Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója is. A Kockapark által térítésmentesen rendelkezésre bocsájtott rendezvényhelyszín interaktív foglalkozásain részt vevő gyerekek számára külön öröm volt, hogy olyan hírességtől vehették át a tanszereket, mint Wolf Kati, aki az Iskolakezdés együtt! kampány arca.

A rászoruló gyermekeket egy különleges élménynapon is vendégül látta az E.ON Hungária Csoport és az Ökumenikus Segélyszervezet

Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet

Egész évben zajlanak a digitális felzárkóztató programok

Az Ökumenikus Segélyszervezet és stratégiai partnere – az Iskolakezdés együtt! segélyakciót tizenkettedik éve támogató – E.ON Hungária Csoport ezen a sajtónyilvános eseményen jelentette be a rászoruló gyermekek digitális felzárkózását segítő, 2020-ban indult Kapaszkodó 2.0 program folytatását is. A mai információterhelt világban elengedhetetlen, hogy a gyermekek tisztában legyenek a digitális térben rájuk leselkedő veszélyekkel, hatékonyan használják a Google alkalmazásait, vagy képesek legyenek megírni egy e-mailt például a jövőbeli munkaadójuknak.