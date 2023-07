Deimel szerint Hollandia és Belgium közelsége is szerepet játszik abban, hogy súlyos a helyzet, főképp Nyugat-Németországban. Európába ugyanis nagyrészt a hollandiai kikötőkbe érkezik a csempészett drog, viszonylag jó áron és nagy mennyiségben hozzájuthatnak a dílerek.

Eufórikus. Mindig többet akarsz, ha a hatás elmúlik

– mondta az egyik válaszadó a Trendspotter-jelentésben. Németországban a lefoglalt kokain mennyisége évek óta rekordszintre emelkedik, és most már Európában is túlkínálatról beszélnek. A Trendspotter szerzői a megnövekedett drogfogyasztást többek között annak tudják be, hogy a szert rendkívül sok helyen és egyre jobb árakon elérhetik a függők.