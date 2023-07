Cikkünk a videó alatt folyamatosan frissül!

Orbán Viktor: A világ erőegyensúlya elmozdult

A világ erőegyensúlya elmozdult, mivel a második világháború után 80 évig erőegyensúly volt a világban - mondta a kormányfő. Ennek első 45 évében odaadtak az angolszászok minket a szovjeteknek, majd pedig egy szabad korszak kezdődött, maikor háború nélkül kivezették a szovjeteket.

Ma pedig Kína elmozdította az erőegyensúlyt

– mondta a kormányfő.

Ezt nem fogja megszabni Magyarország

Azt is tanácsolták, hogy ne tüntessük fel rossz színben a nyugati értékeket, de ezek ma a gender, a háború és a migráció, ezek maguktól is rossz színben tüntetk fel magukat - mondta a kormányfő. Mindezekkel szemben azt ajánlotta a románoknak Orbán Viktor, hogy a román elnöknek nem fogják megszabni, hogy miről és mit mondhat. A schengeni tagságot teljes mellszélességgel támogatja Magyarország, és a magyar uniós elnökségnek ez a kiemelt célja – tette hozzá.

Új miniszterelnök, új esély, ő a 20. romániai miniszterelnök amióta hivatalban vagyok, de bízunk benne, hogy ez tényleg új esély lesz.

Orbán Viktor: A kereszténységért folytatott küzdelemben szükségünk lesz a román ortodoxiára is

Orbán Viktor kormányfő a beszéde elején arról beszélt, hogy a kereszténységért folytatott küzdelemben szükségünk lesz a román ortodoxiára is. Minden évben okoz némi fejtörést, hogy miről is kéne beszélni.

Felidézte, hogy a román külügy küldött neki egy iratot, hogy miről kell beszélnie, és miről nem.

Nem szabad arról beszélni, ami román érzékenységet sért, így a kollektív kisebbségi jogokról, de ezek léteznek és megilletik az itteni magyarokat.

Ne beszéljünk nem létező romániai területi egységekről, itt Erdélyről és Székelyföldről lehet szó, de soha nem állítottuk, hogy ezek romániai területi egységek lennének.

Így jött létre a magyar-román kormányfői találkozó

Németh Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani Tusványos nélkül nem jött volna létre Orbán Viktor és Marcel Ciolacu román miniszterelnök bukaresti találkozója. Köszönetet mondott a román hatóságoknak, hogy fenntartják a tábor biztonságát és nyugalmát.



Az európai keresztény civilizáció védelmezője Magyarország

1456 júliusában ezen a napon aratott fényes diadalmat Hunyadi János Nándonfehérvárnál, és naponta ezt hirdeti a déli harangszó - idézte fel Tőkés László. A történelem kísértetiesen ismétlődik, mert ma is az európai keresztény civilizáció védelmezője Magyarország, és a békeprojekt egyik legkövetkezetesebb vivője - zárta a püspök.

Tőkés László: A párbeszédnek és az összefogásnak nincsen alternatívája

Tőkés László arról is beszélt, hogy sajnálatos, hogy a román-magyar párbeszéd idén sem jelent meg a tusványosi napirenden. Úgy látja, elengedhetetlenül fontos, hogy a román és magyar érdekek mentén előbb-utóbb megvalósuljon a stratégiai partnerség, de ez nem lehet az erdélyi magyarok helyzetének javítása nélkül és az autonómia biztosítása nélkül. Ma totális passzivítást mutat Brüsszel a kisebbségi jogok iránt, ami a nemzetközi helyzetnek is köszönhető - tette hozzá. Tőkés szerint a magyar-magyar párbeszéd is rendkívül fontos lenne az erdélyi magyarság körében.

A párbeszédnek és az összefogásnak nincsen alternatívája. Tőkés László beszédében felajánlotta a közvetítő szerepet a különféle erdélyi magyar szervezetek között.

Nem akarunk Európa migránsai lenni, és nem szabad áltatni sem másokat, sem magunkat. El kell jönnie a cselekvés idejének

– mondta a püspök.

Teljesen egyértelmű, hogy nem szabad belesodródni az ukrajnai háborúba, mert a kárpátaljai magyarság megmaradása forog kockán. Tőkés László szerint idővel el fog jönni a tárgyalás ideje, és akkor adott esetben terítékre kerülhet a határon túli magyarság autonómia-igénye is.



„A béke ideje”

Tőkés László református püspök arról beszélt, hogy a mostani tábor a béke idejéről szólt. Az ukrajnai háborúra csak diplomáciai megoldás van - tette hozzá. Tőkés felidézte, hogy Orbán Viktor tavalyi beszédét elítélte a romániai diszkrimináció ellenes tanács, miközben a román politikusok nacionalista és magyarellenes kijelentései ellen nem szólalnak fel.



Németh Zsolt: Ez a legfontosabb nemzetpolitikai műhely

Németh Zsolt arról beszélt, hogy Tusványos a magyar nemzetpolitika legfontosabb műhelye.



