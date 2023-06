Az esemény kapcsán Soltész Miklós az MTI-nek telefonon elmondta: először szerveztek Magyarország határain kívül alumni-találkozót a magyarországi nemzetiségi középiskolák egykori ösztöndíjasai számára, bemutatandó, hogyan éli meg a magyarság kisebbségi helyzetben a nemzeti összetartozás élményét. Olyan nemzetiségi - többek között horvát, szlovák, román, ruszin - fiatalokról van szó, akik valamelyik magyarországi nemzetiségi középiskolába jártak és a tanulmányaikban elért kiváló eredményükkel, illetve a közösségért végzett munkájukkal érdemelték ki az ösztöndíjat.

A magyar állam teljes mértékben támogatja magyarországi őshonos nemzetiségek tanulását, anyanyelvi környezetben való továbbtanulását - mondta az államtitkár. Hozzátette: a 11 éve indult ösztöndíj-program arra biztatja a fiatalokat, hogy továbbra is szolgálják nemzetiségüket, segíti őket abban, hogy később ők lehessenek nemzetiségük elöljárói, tanítói, kulturális vezetői.

Szerinte az erdélyi utazáson részt vevő mintegy 45 fiatal a gyimesi csángók között, illetve Székelyföld több településén megtapasztalhatta, hogy a trianoni békediktátum óta eltelt 103 év után is "énekeiben, táncaiban, csodálatos nyelvükben megmaradtak a magyarok". Soltész Miklós kifejezte reményét: ez nekik is erőt fog adni Magyarországon, hogy - a magyarsághoz való fontos kötődésen kívül - megőrizzék ahhoz a nemzetiséghez való kötődésüket, amit szüleik, nagyszüleik rájuk hagyományoztak, nyelvben, kultúrában és sokszor a keresztény hitben is, legyen az a katolicizmus, az evangélikus, református egyházhoz, vagy akár az ortodoxiához való tartozás.

Hozzátette: a nemzeti identitáshoz való ragaszkodás példái számukra is megerősítésül szolgálnak, ugyanakkor azt is láthatták, hogy a magyar kormány segítségével mennyi minden újult meg, illetve épült Székelyföldön és szerte Erdélyben: óvodák, templomok, közösségi házak, mindaz, ami a megmaradásukat segíti.

Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a nemzetiségi fiataloknak is feladata az, hogy saját anyaországaik számára - legyen az Horvátország, Szlovákia, vagy Románia - jelezzék: