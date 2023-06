A nyilatkozatban az is szerepel, hogy kétmilliós megtakarítása keletkezett Perjésnek a korábbi évhez képest, és a szőlősgyöröki szántója is megmaradt. Mindezek mellett bruttó 127 ezer forintot kapott a Párbeszédtől havi szinten tanácsadásért, valamint havi bruttó 105 790 forintot azért, mert felügyelőbizottsági elnök. Az Uniclub Kft.-ben továbbra is 60 százalékos tulajdonosi résszel rendelkezett.

Érdekesség, hogy 2021-ben, amelyik évben az előválasztás, azaz Karácsony bukott kampánya zajlott, és Perjés elkezdte több tízmilliós, összességükben több százmilliós befizetéseit, egy olyan vagyonnyilatkozatot adott le, miszerint egy 1998-ban vásárolt Citroën 2CV4 gépjárművel (a modellt 1990-ig gyártották, „Kacsa” néven is ismert), illetve mindösszesen 2 millió forint megtakarítással rendelkezett. Miközben tehát Perjés egy néhány ezer, legfeljebb néhány tízezer eurós, legalább harmincéves kisautót tulajdonolt, alig több mint egy év alatt egymillió eurót meghaladó összegű kampánypénzt kezelt.

Perjés cége aztán 2022-ben (kampányévben) rekordbevételt ért el, hiszen 2021-ben még csak 3,4, viszont 2022-ben már 24,9 millió forint nettó árbevételt realizáltak. Ez a cégadatbázis szerint 635,3 százalékos növekedés. A cég adózott eredménye (nyeresége) –252 ezer forintról 20,3 millió forintra emelkedett, ami 8160 százalékos plusz. Az adózott eredmény eredménytartalékba került, osztalék kifizetésre nem került sor.

A legutóbbi vagyonnyilatkozatában, a 2023-as dokumentumban Perjés már azt tüntette fel, hogy a korábbi 60 százalék helyett már csak 42 százalékos tulajdoni érdekeltséggel rendelkezik az Uniclub Kft.-ben. 2022-es vagyonnyilatkozatában még 25 millió forint megtakarítása volt, 2023-ban azonban már csak egymillió forintot vallott be. Az nem derül ki, hogy hova tűnt 24 millió forint megtakarítása. A legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint egy újabb ingatlannal növelte vagyonát Perjés, hiszen a XII. kerületben egy 43 négyzetméteres lakás tulajdonosa lett (1/2 arányban), azonban a szerzés jogcímeként ajándékozást jelölt meg.

Az látható tehát, hogy

gyakorlatilag kizárható, hogy Perjés fizette volna be a vaskos összegeket, ráadásul – mint ismert – ezek nagy részét valutában, euróban és fontban rendezte.

A Magyar Nemzet szerint a pénz forrása egyértelműen Soros György körénél keresendő, a spekuláns ugyanis hatalmas erőkkel próbálta meg befolyásolni a 2022-es országgyűlési választásokat.

