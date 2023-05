Cikkünk frissül!

Ma tartják Oroszország egyik legfontosabb ünnepét, a győzelem napját

Oroszországban és a szovjet utóállamokban május 9-én ünneplik a győzelem napját.

Szigorított biztonsági intézkedések mellett tartják meg Oroszország egyik legfontosabb ünnepét kedden, a náci Németország felett aratott győzelemre megemlékező győzelem napját − számolt be róla a nemzetközi sajtóra hivatkozva a Magyar Nemzet.

A moszkvai Vörös téren beszédet mond Vlagyimir Putyin orosz elnök is.

Vlagyimir Putyin orosz elnök felszólal a győzelem napi díszszemlén a moszkvai Vörös téren 2022. május 9-én

Fotó: Mihail Metzel / Forrás: MTI/EPA/Szputnyik

A hagyományos, moszkvai Vörös téren megtartott katonai parádét idén is − noha kisebb létszámmal, mint tavaly − megrendezik, azonban több vidéki régióban mondták le az ünnepségeket az esetleges ukrán szabotázsakcióktól tartva.

Orosz páncélozott harci járművek felvonulása a győzelem napi díszszemlén a moszkvai Vörös téren 2022. május 9-én

Fotó: Jurij Kocsetkov / Forrás: MTI/EPA

A Faytuks News, a BNO News hírportál együttműködője számolt be arról a Twitter-oldalán, hogy a „Nyikolajevszkij Vanyek” Telegram-csatorna szerint

9 orosz stratégiai bombázó indult meg Ukrajna felé

- írja a Mandiner.

A Telegram bejegyzés szerint 8 TU-95MS-t és 1 TU-22M3-t vetettek be. A Faytuks News szerint a bombázók rádiócsend közepette repülnek a rakétakilövőhely felé. Ukrán forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy

2-3 órán belül csapások várhatóak.

Olaszország azt ajánlja polgárainak, hogy hagyják el Ukrajnát

A római külügyminisztérium "erősen ajánlja", hogy a még Ukrajnában tartózkodó olaszok távozzanak az országból. A figyelmeztetést a "Kijev és Ukrajna egész területén egyre súlyosabb rakétatámadások" miatt adták ki - közölte a minisztérium utazásbiztonsági honlapján.

"Az Ukrajnába való utazást, bármilyen minőségben is, határozottan nem javasoljuk" - áll a közleményben, sürgetve mindenkit, aki munkába indul, hogy tegye meg a "megfelelő kockázatmegelőzési- és csökkentő intézkedéseket", és járjon el a "maximális körültekintéssel".

Az oroszok nagy erőkkel rakétázzák Ukrajnát

Légiriadó van érvényben minden ukrán régióban.

Támadás alatt áll Dnyipro és a harkivi terület: a Kyiv Independent arról ír, hogy Dnyiproban beindult a légvédelem, helyi idő szerint 22 óra 14-kor Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszki terület kormányzója jelentése szerint. Arról is beszámoltak, hogy Oroszország megtámadta Harkiv területét. Az előzetes információk szerint Sz-300-as rakétákat vetettek be – jelentette be Oleh Szinyehubov kormányzó a Mandiner cikke szerint.

Az oroszok 6 községet lőttek a Szumi területen: Junakivka, Bilopillia, Znob-Novhorodske, Shalyhyne, Esman és Novoslobidske településeket.

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. május 8-án az ukrán-magyar határszakaszon 5006 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4506 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 54 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2023. május 8-án 27 ember, köztük 16 gyermek érkezett Budapestre vonattal - közölte a rendőrség.

Kényszerszabadság a légitámadások miatt

Ukrajna legnagyobb acélgyártója, az ArcelorMittal azt mondta a munkatársainak, hogy május 9-re vegyenek ki szabadságot, vagy dolgozzanak otthonról az orosz légicsapások veszélye miatt. A mintegy 20 ezer embert foglalkoztató cég központja Krivij Rih városában található, amely gyakran az orosz drón- és rakétatámadások célpontja.

Kínai cégek ellen lépnek fel az új uniós szankciók

Az EU végrehajtó testülete azt javasolta, hogy több kínai vállalatot helyezzenek feketelistára, és korlátozzák az olyan országokba irányuló exportot, amelyek érintettek az orosz kereskedelmi korlátozások megkerülésében a Moszkva elleni új szankciók értelmében.

A 27 EU-tagállam - amelyeknek valamennyien egyet kell érteniük az új szankciók életbe léptetésével - szerdán tárgyal először az Európai Bizottság külpolitikai részlegének javaslatáról - közölte több diplomáciai forrás.

A javaslat a meglévő kereskedelmi korlátozások harmadik országokon keresztül történő megkerülésének leküzdésére összpontosít – közölték a források, miután az EU Kínát, Törökországot, az Egyesült Arab Emírségekben, valamint a közép-ázsiai és a kaukázusi országokat azonosította potenciális bűnösként.

Hét kínai vállalat vagyonát befagyasztják az EU-ban

– mondták a javaslatot ismerő diplomaták, amivel a blokk először büntetné meg Kínát Pekingnek az ukrajnai háborúban játszott szerepével kapcsolatos vádak miatt.

A kínai külügyminisztérium szóvivője, Wang Wenbin azt mondta, hogy Kína sürgeti az EU-t, hogy ne lépjen a "rossz útra", és kész lépéseket tenni jogainak és érdekeinek védelme érdekében.

Ukrajna új ellentámadásra készül

A Sky News-nak adott interjújában Denisz Smihal ukrán kormányfő azt mondta, hogy a régóta várt ukrán ellentámadást csak akkor indítják el, amikor eljön az ideje, és nem árulta el, hogy ez mikor lehet.

"Ukrajna gondosan készül az orosz erők elleni új ellentámadásra, mert a támadás nagyon fontos és sikert kell mutatnia" - mondta a miniszterelnök.

Ukrán tüzérek az orosz állásokat ágyúzzák a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Marjinka környékén húzódó fronton 2023. május 8-án

Fotó: Libkos / Forrás: MTI/AP

170 ezer km2-t kell aknamentesíteni

Jelenleg Ukrajnában több mint 170 ezer négyzetkilométeres területen lehetnek aknák és fel nem robbant lőszerek. Szakértői becslések szerint akár évtizedekbe beletelhet egy ekkora terület semlegesítése. Az ukrán elnök szerint azonban ennél sokkal gyorsabbnak és hatékonyabbnak kell lenniük - írja az Origo.

"Készítünk egy speciális akciórendszert, amely segít a gyorsabb aknamentesítésben. Partnereinkkel is aktívan együttműködünk képességeink bővítése érdekében. Együttműködünk mindenkivel a világon, aki rendelkezik tapasztalattal, technológiával, pénzügyi kapacitással, hogy támogasson bennünket, hogy Ukrajnát megtisztítsuk az orosz aknáktól" - mondta éjszakai videójában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.