– Résen kell lenni, mert Brüsszel Magyarországot is Kína-ellenes pozícióba sodorhatja. A kínai vállalatok szankcionálása körüli hangos adok-kapok mellett csendben egy másik, hasonlóan veszélyes javaslatcsomag is készül – hívta fel a figyelmet a fejleményekre közösségi oldalán Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke június közepére ígérte, hogy előáll az unió gazdaságbiztonsági stratégiájával, ami többek között a Kínából érkező tőkebefektetéseket venné célba. Az előzetes információk alapján az új csomag feljogosítaná Brüsszelt, hogy „bekérje” a kínai beruházókhoz kapcsolható szinte valamennyi dokumentumot (köztük azokat is, amelyek a vállalatok EU-n kívüli tevékenységére vonatkoznak). Ezek átvizsgálását követően az Európai Bizottság dönthetne úgy, hogy szankciókat vet ki azokra a kínai szereplőkre, amelyek például – megítélése szerint – túl nagy támogatást kaptak az anyaországuktól.

A szakértő szerint a stratégia több szempontból is veszélyt jelentene Európára.

Súlyosan sértené a tagállamok szuverenitását. A tervezettel a befektetők értékelésének joga átkerülne tagállami hatáskörből központi hatáskörbe. A vakcina- és cseppfolyósítottföldgáz-beszerzések után azonban felmerül a gyanú, hogy a döntéseket ezentúl elsősorban nem a célország gazdasági vagy biztonsági érdekei, hanem Brüsszel politikai agendája vezérelnék

– hangsúlyozta Hortay Olivér.

A lépés ráadásul visszavetné a külföldi beruházásokat. A jelenlegi magas kamatkörnyezetben a külföldi működőtőke beáramlása kulcsfontosságú az unió versenyképessége szempontjából - írja a Magyar Nemzet.

– Ursula von der Leyen hónapok óta támadja Kínát, ami jelenleg Európa egyik legnagyobb beruházója. Onnantól, hogy Brüsszel mandátumot kap a teljes körű – EU-n kívüli tevékenységre is kiterjedő – átvilágításra és önkényes szankcionálásra, aligha akad majd olyan kínai vállalat, ami szívesen hoz tőkét Európába – magyarázta az üzletágvezető. Ráadásul nem is teljesen világos, hogy az Európai Bizottság milyen jogi alapon és technikailag hogyan gondolja bekérni az unión kívüli tevékenységekre vonatkozó dokumentumokat. Ezek kiadásához gyakran nemcsak az adott vállalat, de a másik fél (támogató, közbeszerző) hozzájárulása is szükséges.

