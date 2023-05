Kovács Attila az EP bizottságának magyarországi látogatását azt „zsarolómissziónak” minősítve úgy értékelte: „uniós pénzt háborúért cserébe!”.

Az uniós projektigazgató hozzátette: ezt jól mutatja, hogy a látogatás időpontját ahhoz időzítették, amikor a Magyarországnak járó EU-s forrásokról szóló viták „egy következő mérföldkőhöz értek (...)”.

Kovács Attila álláspontja szerint ezzel az „szintet lépett” az uniós intézmények zsarolása.

Erre példaként említette: Orbán Viktor miniszterelnök május eleji, a budapesti CPAC konferencián mondott beszédére, amiben a kormányfő elutasította a migrációt, a genderpropagandát és a háborút (No migration, no gender, no war) a mostani delegációval érkező német zöldpárti Daniel Freund akkor úgy reagált, hogy „no money”, azaz nincs pénz.