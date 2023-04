Let’s go Joe! – azaz Hajrá, Joe – ezzel a felirattal, egyszerűen csak keresztnevén szólítva a világ első számú hatalmának vezetőjét tett ki képet Alexander Soros. Soros György fia széles mosollyal az arcán pózol az amerikai elnökkel – bár az nem egyértelmű, hogy a felvétel mikor készült.

Az időzítés persze nem véletlen, a 80 esztendős politikus éppen kedden jelentette be, hogy megméreti magát a 2024-es választásokon. A Soros-hálózat eddig is a demokraták egyik legbőkezűbb támogatója volt, most sem csináltak titkot belőle, hogy kit látnának szívesen az Egyesült Államok élén. Ezért pedig adományokon kívül tenni is hajlandók: ők támogatták például azt az ügyészt, aki aztán később vádat emelt Donald Trump ellen.