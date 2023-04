Szintén jellemző, hogy a Direkt 36 nevű, Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa által finanszírozott portál kezdetben a 444 mellett működött, tehát a Soros-blog is megjelentette írásaikat, de a választás előtt nem sokkal „átkerültek” a Telexre, utóbbi lett új partnerük. A váltás hézagmentesen következett be, ami azért sem csoda, mert a Soros-blogot vezető Uj Péter a volt indexesek távozása kapcsán maga is beszélt arról, hogy akár hozzájuk is kapcsolódhattak volna a Telex megalapítói.