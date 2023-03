A politikus kiemelte: az online térben fenyegető veszélyek elhárításában nagy felelősség hárul az igazságügyi tárcára, amely áldozatsegítő és fogyasztóvédelmi, valamint prevenciós, oktató tevékenységekkel is segíti az embereket.

A kibercsalás elleni legjobb védekezési mód, ha megelőzzük azt, ehhez pedig jogalkotási munka és oktatás is szükséges – hívta fel a figyelmet Répássy Róbert, aki rámutatott, hogy a 14-18 év közötti korosztály, valamint a 65 éven felüli generáció a legsebezhetőbb a személyazonosság-lopás, az internetes zaklatás, a személyes adatokkal való visszaélés, valamint a pénzügyi csalások terén.

Elmondta, a minisztérium felügyelete alatt működő áldozatsegítő központokban a bajba került emberek többek közt jogi tanácsadást és mentálhigiénés segítséget kapnak, de támogatják őket a szükséges biztonsági intézkedések elvégzésében is, hogy senki ne váljon ismét csalás áldozatává.

A fogyasztóvédelem az online térben is védi az embereket – szögezte le, hozzátéve: az internetes kereskedelmi ellenőrzések során újfajta csalásokat azonosítanak be, amelyekkel szemben "csak közös erővel" lehet védekezni. Ezért is fontos a Kiberpajzs program – húzta alá. Közölte, nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra, a fogyasztói tudatosság erősítésére is.

Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke elmondta, hogy a pénzügyi tudatosság erősítését szolgáló KiberPajzs programot tavaly év végén, "nem mindennapi együttműködés keretében" indították el a Magyar Bankszövetséggel, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetével és az Országos Rendőr-főkapitánysággal közösen.

Kijelentette: az elektronikus pénzforgalom Magyarországon kiemelkedően biztonságos, nemzetközi összehasonlításban is. A bűnözők ugyanakkor egyre szofisztikáltabb csalásokat követnek el, elsősorban az emberek felkészületlenségét, naivitását kihasználva.