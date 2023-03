Cikkünket folyamatosan frissítjük.

A kormányinfó élő közvetítését itt tudja követni.

Jelentős keretbővítés a Baross Gábor programban

Az eddigi 300 milliárdról 1000 milliárd forintra emelték a Baross Gábor Programban lévő hitelkeretet – jelentette be a miniszter. Gulyás közölte, hogy a gyermekvédelemről is tárgyalt a kormány, benyújtották az ellenkérelmet az uniós bírósághoz a korábbi eljárás miatt.

Az EU alapjogi chartájában egyértelmű, hogy az oktatás nemzeti hatáskör, és a gyermekek neveléséről csak a szülők dönthetnek.

Meg kell védeni a gyermekvédelmi törvényt az európai vitákban – tette hozzá

Itt vannak a legfontosabb kormányzati lépések

A Miniszterelnökség vezetője elmondta, hogy a magyar családoknak kell a legkevesebbet fizetnie az energiáért Európában. Gyármentő garancia-, és hitelprogmram indult, valamint a KKV-k esetében kiterjesztették a kamatstopot. Nemzeti Tőkeholding rendszer jött létre, valamint az agráriumban is kamatstopot és tőrlesztőrészlet-fizeési stopot hirdetettek - ismertette Gulyás. Szólt arról is, hogy a minimálbért, és a garantált bérminimumot is jelentősen emelték. Visszaállították és kifizették a 13. havi nyugdíjat - tette hozzá.

Az élelmiszerárstop a legszegényebbek számára a legfontosabb.

A diákhitelre is kiterjesztették a kamatstopot.

Gulyás: talán túl vagyunk az infláció csúcspontján

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a szankciók miatt mindenhol rekordokat döntött az infláció. Magyarország sem tudott ebből kimaradni, és a kitettségünk az energiaforrások terén is magas. Talán túl vagyunk az infláció csúcspontján - mondta a miniszter.

Választ kell találni arra, hogy mi az infláció oka, hogy helyes legyen a kezelés.

Az infláció döntő része külső ok – mondta Gulyás

A kormány támogatja a Fidesz-KDNP határozatát az orosz-ukrán háború ügyében

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter arról számolt be, hogy hosszú ülést tartott a kormány, és ezen a háborús helyzet volt a középpontban. A kormány támogatja a Fidesz-KDNP határozatát az orosz-ukrán háború ügyében. Elhúzódó háborúra kell számítani - tette hozzá. Mielőbbi fegyverszünetre és béketárgyalásra van szükség, hogy a gzadaságra gyakorolt negatív hatásokat csökkentsük. Humanitárius segítésget yújt Ukrajnánnak Magyarország - tette hozzá.