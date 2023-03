"Jogunk is van, erőnk is van, hogy öncél legyünk, ne idegen céloknak eszköze" - idézte Kossuth Lajos szavait Kövér László, megjegyezve, Magyarország egykori kormányzójának és első pénzügyminiszterének demokráciaeszménye nemcsak a magyar, hanem a nyugati szabadságnak ihletője és éltetője is egyben.