Bite Zsolt szexbotránya 1 órája

Még fiatalabb fiúkkal is kapcsolatba kerülhetett a 15 éves szeretőjével kérkedő volt pedagógus

Saját bevallása szerint még fiatalabb fiúkkal is közeli kapcsolatba kerülhetett Bite Zsolt, mint amiről korábban beszámolt. Az azóta kirúgott pedagógus vasárnapi videójában arról beszélt, hogy a „14 évesek hajtanak rá". A férfi azt is elmondta, az iskola hiába kérte tőle, hogy távolítsa el a világhálóról homoerotikus videóit, amelyhez diákok is hozzáfértek, ő a jogaira hivatkozva ezt megtagadta.

Bite Zsolt Forrás: Facebook

Zsolt bának nem kell hajtania a 14 évesekre, hiszen ők hajtanak Zsolt bára – olvasott fel egy hozzászólást élő Instagram-videója alatt Bite Zsolt, a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola azóta kirúgott tanára, írja az Origo. A kommenthez csak ennyit tett hozzá: „Sajnos néha igen”. Bite Zsolt a videóban arról is beszélt, hogy az iskolán kívül azt csinál, ami akar – utalva ezzel a közösségi médiában fellelhető botrányos felvételeire, amelyeken kamerák előtt vetkőzik, valamint szexuális kalandjairól számol be. A volt pedagógus beszámolt arról is, hogy Krúdy vezetősége kérte tőle a videók eltávolítását, amit ő megtagadott, mondván, ez sértené a szólás- és önkifejezési szabadságát. Vagyis az LMBTQ-aktivistaként is tevékenykedő tanár a jogait hangsúlyozta, felelősségi köreiről azonban hallgatott. Bite azt sem tartotta igazán problémásnak, hogy felnőtteknek szóló tartalmaihoz Krúdys diákok is hozzáfértek.

Bite a videót vasárnap, egy nappal a botrány kirobbanása előtt vette fel és tette közzé. Hétfőn jelentek meg az első cikkek a tanár ügyéről: Bite Zsolt azzal kérkedett, hogy egy 15 éves diákkal van szexuális kapcsolata, majd arról győzködte a közönségét, hogy mindez teljesen normális. A tanártüntetések állandó résztvevője szerint ő nem számít pedofilnak, mivel Magyarországon 14 év a beleegyezési korhatár. Bite Zsolt videójában kifejtette: akinek ez nem tetszik, azt feljelenti, és őt ingyen fogja képviselni a Társaság a Szabadságjogokért, a Helsinki Bizottság és az Amnesty International, vagyis lényegében a Soros-hálózat. További támogatóként említette a Demokratikus Koalícióhoz közel álló Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét. Ezek az intézmények azóta elhatárolódtak a férfitól, Bite pedig arról beszélt, hogy „csak viccelt”, amikor 15 éves szeretőjével kérkedett.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!