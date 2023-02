Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke emlékeztetett: a szervezet a maga civil eszközeivel járul hozzá a külhoni magyar oktatás fenntartásához, és 2004 óta a Felvidéken strukturált iskolaválasztási programmal is jelen van. "E program mögött Magyarországon az elmúlt években egy nagyszabású társadalmi összefogás jött létre" - mondta, hozzátéve, hogy a székelyföldi megyék kivételével Erdélyre is kiterjesztették. Jövő tanévtől a Felvidéken tavaly beindított iskolabuszprogrammal is "rákanyarodnak" Erdélyre, 31 szórványtelepülésen vezetik be a magyar kormány támogatásával, az Iskola Alapítvánnyal együttműködve.

Csáky Csongor elmondta: a program keretében 11 erdélyi megyében mintegy félezer diákot szállítanak több mint száz településről 34 általános iskolába. Abban bíznak, hogy Erdélyben legalább akkora sikert arat a program, mint a Felvidéken - mondta -, ahol hatására 30 százalékkal nőtt az első osztályba beíratott gyerekek száma. Hangsúlyozta: nem púp akarnak lenni "a lét és nemlét között működő iskolák nyakán", ezért a 9 személy szállítására alkalmas 36 iskolabusz teljes üzemeltetését vállalják. A járműveket 501 millió forintért vásárolták a magyar kormány támogatásával.

"Minden olyan támogatás, program, mely a magyar nyelvű oktatást tovább segíti, üdvözlendő" - jelentette ki Nagy Zoltán Levente, az Iskola Alapítvány elnöke. A román Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai alapján arról számolt be, hogy 2012 és 2021 között Erdély 15 megyéjében 10 százalékkal, 1,05 millióról 940 ezerre csökkent a közoktatásban tanuló diákok száma. A létszámcsökkenés az alapfokú és középfokú oktatásban minden szinten tetten érhető, és a magyar közösségeket a román népességnél nagyobb mértékben érinti - mondta számokkal alátámasztva.

Az iskolabuszprogram helyszíneinek kiválasztásáról az MTI kérdésére elmondta:

egy előzetes felmérés alapján azokat a településeket, iskolákat részesítették előnyben, melyek a legtöbb gyereket tudják bevonzani, hiszen a romániai iskolabuszprogram számos településen nem működik, rossz a jármű, vagy nincs, aki vezesse.

A 15 erdélyi megyében ingyenes délutáni oktatási programot is működtető alapítvány elnöke arról is beszámolt, hogy egyes településeken már kezdenek látszani az eredmények: nő a magyar iskolába iratkozók száma. A jövő évi beiskolázási program áprilisban indul az újabb támogatási eszközöket is hangsúlyozó kampánnyal.