A két elnök nyugtázta, hogy a magyar-olasz kereskedelmi kapcsolatok egyre erősödnek, valamint szót ejtettek arról is, hogyan lehetne a fiatalok családalapítását még hatékonyabban segíteni. Az olasz elnök is határozottan kiállt az üldözött keresztények mellett, és jelezte, hogy Olaszország is a Hungary Helps-hez hasonló programot kíván bevezetni.