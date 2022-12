Szlovénia számára sok szempontból történelmi projekt a Cirkovce-Pince magasfeszültségű távvezeték, nemcsak azért, mert ez a legnagyobb az állami tulajdonú villamosenergia-átviteli vállalat (ELES) történetében, és javítani fogja Szlovénia ellátásának biztonságát, hanem azért is, mert regionális és szélesebb körű jelentése is van - jelentette ki Robert Golob szlovén kormányfő pénteken az északkelet-szlovéniai Cirkovcében, a távvezeték átadási ünnepségén, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett.

A szlovéniai Cirkovce és Pince közt 80,5 kilométer hosszan épült, kétszer 400 kilovoltos távvezeték a Szlovénia-Magyarország-Horvátország összeköttetés része. A távvezeték-építés a szlovén oldalon 2020 augusztusától zajlott. Szlovénia volt az utolsó szomszédos ország, amellyel Magyarországnak eddig nem volt távvezetékes összeköttetése.

Robert Golob kiemelte, hogy most három rendszert kötnek össze 30 év után: a szlovén, a magyar és a horvát elektromos hálózatot.

"Van egy nemzetközi csomópont, amely ténylegesen hozzájárul a regionális rendszer stabil működéséhez. Ez a stabilitás, amelyet mindenki magától értetődőnek tekint, csak azért létezik, mert van elektromos áram. Ez pedig azért van, mert van elég távvezetékes összekötés" - hangsúlyozta a szlovén miniszterelnök.

"Most szimbolikusan is összekötjük a két országot" - emelte ki a szlovén kormányfő, hozzátéve, hogy ezzel lendületet is kaptak, mert az összeköttetés a legkritikusabb és legmegfelelőbb pillanatban történt. "Az Ukrajna elleni orosz agresszió, és az ezt követő energiakrízis kezelésében az efféle összeköttetések a legfontosabbak" - húzta alá.

"Amikor Brüsszelben és Ljubljanában arról elmélkedtünk, hogy vészeljük át a telet, az energiahiánnyal hogyan fogunk szembesülni, a fő üzenet az volt, hogy takarékoskodnunk kel" - emlékeztetett Robert Glob. Hozzátette mindazonáltal, hogy a telet úgy fogják átvészelni, ahogy azt az összeköttetések megengedik.