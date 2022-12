Az üzletágvezető az Origónak kifejtette, hogy a háború kitörése előtt az Európai Unió legnagyobb olajbeszállítója Oroszország volt, az európai igények több mint negyedét fedezték orosz olajból.

A hétfőn életbe lépő olajembargó a nyersolajra vonatkozik, februártól pedig életbe lép az olajtermékeket és üzemanyagokat érintő embargó is.

Komoly gondot fog okozni az orosz nyersolaj pótlása

Hortay Olivér szerint a globális energiapiac egyre feszesebb, és részben ennek következményeként a nyersolajárak és általánosságban az energiahordozók ára is növekszik. Ebben a környezetben egyre drágábban lehet beszerezni az energiát, ráadásul az unió különösen nehéz helyzetben van, hiszen igényeit nagy arányban importból fedezi.

Tavasszal, amikor az olajembargóról szóló uniós vita elkezdődött, a Nemzetközi Energia Ügynökség jelezte, hogy az orosz olaj kiesése helyi szinten már ellátási problémákat is okozhat, ráadásul nemcsak az unió területén, hanem a globális piacokon is lehetnek fennakadások. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország a globális olajkitermelés körülbelül 10 százalékát adja. A hétfőn hatályba lépő nyersolajembargó kapcsán felmerül a kérdés, hogy Oroszország a kieső európai értékesítéseit képes lesz-e Kínának és Indiának, valamint egyéb olyan fogyasztóknak eladni, amelyek nem sújtják őt szankciókkal.

A probléma abban áll, hogy bárhogyan is alakul a jövő, egyelőre úgy tűnik, hogy az Európai Unió csak rosszul jöhet ki ebből a döntésből.

Az egyik forgatókönyv szerint Oroszország képes lesz az értékesítéseit átirányítani más piacokra, és ebben az esetben a szankciók egyértelműen nem érik el a céljukat, hiszen az oroszok bevételei nem fognak jelentős mértékben csökkenni, viszont az EU-nak új beszállítóktól kell olajat vásárolnia, ami egyrészt logisztikai nehézségeket okoz, másrészt várhatóan növelni fogja az EU olajbeszerzéshez kapcsolódó költségeit. Ha azonban Oroszország nem lesz képes a nyersolaját más nagy régiókban értékesíteni, az globális szinten fogja növelni az olajpiaci bizonytalanságokat és árakat, ami ismét kihívást fog okozni az uniós tagállamok számára.

Nem kizárható az oroszok válaszlépése és egy amerikai exporttilalom

Hortay Olivér szerint kérdés továbbá az is, hogy milyen válaszlépés várható Oroszországtól és más nagy olajkitermelő országoktól a most bevezetett embargó reakciójaként.

Az OPEC vasárnapi ülésén egyelőre nem született döntés a kitermelési kvóták módosításáról, de a szervezet egyértelművé tette, hogy az uniós embargó hatásainak függvényében „kész azonnal beavatkozni”.

Hortay szerint ezeken felül kérdéses, hogy mi lesz az Egyesült Államok jövőbeli energiastratégiája. Az elmúlt hónapokban az amerikaiak azért, hogy visszafogják az üzemanyagárak emelkedését, jelentős készleteket szabadítottak fel, viszont az üzemanyag-készleteik fogynak. Egyre több elemző mondja azt, hogy ennek a folyamatnak véget kell vetni, sőt, egyre jobban felerősödnek azok a vélemények is, amelyek szerint

exportkorlátozást kellene bevezetni az Egyesült Államokban, ez viszont tovább szűkítené az unió mozgásterét.

Magyarország mentességet élvez

A nyersolaj tekintetében korábban Magyarországnak sikerült mentességet kiharcolnia, ami szerint

a most hatályba lépő olajembargó bevezetése után is képes lesz Magyarország csővezetéken keresztül vásárolni Oroszországtól, így ez az embargó Magyarország üzemanyag- és olajellátását közvetlenül nem érinti.

Ugyanakkor az Európai Unióban tapasztalható negatív hatások közvetetten Magyarországra is be fognak gyűrűzni két szinten is.

Egyfelől, ahogyan az uniós üzemanyagpiaci helyzet romlik, úgy várhatóan a

Magyarországra érkező üzemanyagimport is egyre drágább és nehézkesebb lesz.

Másrészt az inflációs nyomást a növekvő olajárak jelentős mértékben növelik Európa-szerte, mélyítik a kibontakozó gazdasági válságot, ami pedig Magyarországot is negatívan érinti, hiszen hazánk szoros kapcsolatban van más uniós tagállamok gazdaságával.

Februárban további szankciók lépnek életbe

Hortay Olivér hangsúlyozta, hogy Brüsszel következő, még súlyosabb lépése a februárban bevezetésre kerülő olajtermékekre, különösen a dízeltermékekre vonatkozó embargó lesz. Az előrejelzések azt mutatják, hogy várhatóan lesznek olyan régiók, ahol kérdésessé válik az ellátás. Ez alól a döntés alól

Magyarország bár szintén mentességet kapott, olyan szempontból már érinteni fogja hazánk energiaellátását, hogy az orosz nyersolajból az unió területén előállított olajtermékek exportjára is vonatkozik majd az embargó.

