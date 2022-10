A napnál is világosabb, hogy a szankciós csomagok eddig több kárt okoznak az európai gazdaságnak, az európai embereknek, mint Oroszországnak, ezért Magyarország kormánya a most zajló szankciós csomag vitájában is egyértelműen azt az álláspontot képviselte, hogy semmilyen szankciós intézkedés elfogadására nem voltunk, vagyunk hajlandóak, amelyek a magyar embereknek kárt okoznának. Nem vagyunk hajlandók elfogadni olyan szankciós intézkedéseket, amelyek Magyarország energiaellátásának biztonságát veszélybe sodornák vagy - mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a külügyminiszter.

Magyarország keményen tárgyalt és elérte, hogy az olajársapka ne vonatkozzon a csővezetékes kőolajszállításra, valamint vészhelyzet esetén az ezt pótló tengeri szállításra sem és a szankciók alól kivételt kapjon a nukleáris energia is.