Az orosz elnök szerint a nyugati országok minden függetlenséget és fejlődést megpróbálnak blokkolni, mindezt azért, hogy akaratukat brutálisan rákényszerítsék másokra. Mint fogalmazott, a fő cél, vagyis a donbászi régió lakosságának felszabadítása, nem változik.

A nyugati országok megpróbálnak blokkolni minden függetlenséget és fejlődést. Azért, hogy brutális módon rákényszerítsék akaratukat más emberekre. A Nyugat célja továbbra is a gyengítés és a pusztítás, ezt nyíltan kimondják

– mondta beszédében Vlagyimir Putyin. Mint fogalmazott, a Nyugat ezt a tervet „már régóta szövögeti”.

Bátorították a nemzetközi terrorista bandákat a Kaukázusban, a NATO a támadó infrastruktúráját a határaink közelébe tolta. A totális ruszofóbiát tették fegyverükké, többek között évtizedeken keresztül céltudatosan szították az oroszgyűlöletet, különösen Ukrajnában, ahol előkészítették az oroszellenes hídfőállást, ágyútöltelékké tették az ukrán népet, és beletolták a hazánkkal vívott háborúba

– fogalmazott az orosz elnök. Hozzátette: Ezt a háborút 2014-ben indították el, fegyveres erőket vetettek be a civilek ellen, népirtást, blokádot és terrort szerveztek azok ellen, akik nem voltak hajlandók elismerni az államcsíny következtében Ukrajnában létrejött kormányt. Beszédében kitért arra is: a jelenlegi „kijevi rezsim” nyilvánosan elutasította a donbásszi probléma békés megoldását, ráadásul bejelentette, hogy igényt tart nukleáris fegyverekre, így teljesen egyértelművé vált, hogy elkerülhetetlen egy újabb nagyszabású támadás a Donbassz ellen, ahogyan az már kétszer is megtörtént. Mint fogalmazott, „a Luhanszki Népköztársaságot már szinte teljesen megtisztították a neonáciktól, a Donyecki Népköztársaságban pedig folytatódnak a harcok”.

Az orosz elnök a részleges mozgósítást már szerdától, azaz a szeptember 21-ével elrendelte. Putyin kiemelte: csak azokat sorozzák be, akik tartalékosok.

Népszavazás jöhet a megszállt területeken

Kedden négy ukrajnai régió, Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megszállt területein az oroszok által beiktatott vezetők bejelentették, hogy szeptember 23. és 27. között népszavazást tartanakaz Oroszországhoz való csatlakozásról. A Luhanszki és a Donyecki Népköztársaság társadalmi kamarája hétfőn kezdeményezte a saját regionális vezetőjénél a referendum kiírását. Kedden hasonló kezdeményezést tettek a dél-ukrajnai Herszon megyében is, és ugyanezen a napon a zaporizzsjai Együtt vagyunk Oroszországgal mozgalom egy melitopoli lakossági fórumon ugyanilyen kéréssel fordult Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alatt álló részének vezetőjéhez.

Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője azzal a kéréssel fordult Vlagyimir Putyinhoz, hogy a népszavazás pozitív eredménye esetén az entitás gyorsított eljárással válhasson az Oroszországi Föderáció jogalanyává. Pusilin szerint az „újraegyesülést”, amely szerinte „a történelmi igazságosság helyreállítását” jelenti, „sok millió orosz várja”.

