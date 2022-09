Cikkünket folyamatosan frissítjük!

A sajtótájékoztatót itt követheti élőben:

Brüsszel nem ezt ígérte

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője elmondta, a kormány döntött a nemzeti konzultáció elindításáról a szankciók ügyében. Magyarország a legnagyobb támogatási programot biztosítja a rezsi támogatáásra, átlagosan 181 ezer forint jut egy háztartásara. A miniszter közölte, a szankciók kapcsán Brüsszel azt ígérte, hogy azok jobban fognak fájni Oroszországnak, és közelebb lesz a háború vége. Ennek pontosan az ellenkezője lett az igaz, mi pénzeljük Oroszországot - tette hozzá.

Lemaradó Európa

A kormány számára kiemelt fontosságú, hogy az elitek döntése helyett az emberek döntsenek. Gulyás elmondta, a kérdéseket a következő napokban mutatják be. Európában is folyik erről egy vita, morálisan sem helyes, hogy olyan döntések születtek, amik Oroszországot segítik - tette hozzá. A világgazdasági versenyben is le fog szakadni Nyugat-Európa, mivel jelentősen drága itt az energia.

Hosszabb lesz a téli szünet

Idén nem lesz őszi szünet, de hosszabb lesz a téli szünet: december 22-től január 8-ig tart a szünet az iskolákban. Ebben az időszakban kormányzati igazgatási szünet lesz - mondta a miniszter.

Új feladatot kap Balla György

Az önkormányzatok esetében Balla György feladata lesz, hogy koordinálja a tárgyalásokat a helyhatóságokkal a kiadáscsökkentésről, főleg az energetikai területen. Minden önkormányzattal külön-külön fognak tárgyalni.

Fizetőképes Magyarország

Gulyás kérdésre válaszolva elmondta, semmilyen fizetőképességbeli problémája nincs az országnak. Komoly árfolyammozgások vannak, de a költségvetési hiányt 4,9 százalékon fogjuk tartani. A magyar gazdaság fundamentumai erősek. A kifizetések tekintetében a Pénzügyminisztérium jóváhagyása kell, de volt erre példa korábban is - mondta Gulyás.

"Itt a dollárbaloldal"

Nem gondoltuk volna, hogy a baloldal dollárbaloldal lesz, és hogy ekkora külföldi támogatás történjen, ilyen botrányra nem volt példa korábban - mondta kérdésre válaszolva Gulyás. Ma a Gyurcsány-házaspár irányít a baloldalon - tette hozzá.

Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított

A lengyel liberálisok megnevezték a lehetséges elkövetőt az Északi Áramlat esetén történt robbantás ügyében, de én nem mennék bele találgatásokba - mondta kérdésre válaszolva Gulyás. Hozzátette: a helyzet súlyos, de Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított.

Mi lesz a nyolcadik szankciós csomaggal?

Október közepétől kézbesítik a nemzeti konzultációt - mondta egy másik kérdésre Gulyás. A nyolcadik szankciós csomagról azt mondta, ha energetikai szankció van benne, akkor nem fogja az ország támogatni.