Cikkünk frissül!

Scholz megmagyarázta, miért nem küld tankokat Ukrajnába

Olaf Scholz német kancellár a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában azzal érvelt, hogy

egyetlen másik G7-es ország sem küldött saját tankokat Ukrajnába,

mondván, hogy bizonyos fegyverrendszerek leszállításáról szóló döntést először minden szövetségessel egyeztetni kell. A Die Welt korábban arról számolt be, hogy a német Krauss-Maffei Wegmann gyár 1,55 milliárd euró értékben készen áll Ukrajnát 100 darab Leopard 2A7 harckocsival ellátni, valamint a katonák számára pótalkatrészeket és kiképzéseket biztosítani. A Die Welt szerint Scholz nem reagált az ajánlatra.

Német fegyverszállítások

A német kormány szeptember 6-án jelentette be, hogy öt Gepard önjáró légelhárító ágyút bocsátott Ukrajna rendelkezésére, valamint egy COBRA tüzérségi felderítő rendszert, amely rendkívül nagy távolságból képes észlelni az ellenséges tüzérséget.

Zelenszkij Ukrajnába hívta az új brit kormányfőt

Liz Truss brit miniszterelnök kinevezése után első külföldi hívásként Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel beszélt telefonon. Megvitatták Ukrajna újjáépítését, az Oroszországra nehezedő további összehangolt nyomásgyakorlást és a háborús bűnösök bíróság elé állítását. Az ukrán elnök kijevi látogatásra hívta Liz Trusst.

Kitiltották Oroszországból Ben Stillert és Sean Pennt

Az orosz külügyminiszter hétfőn közzétett egy 25 fős listát azokról, akiket kitiltanak az országból, válaszul „a Biden-kormányzat által az orosz állampolgárokkal szembeni folyamatosan növekvő személyes szankciókra”. Több ismert politikus mellett Ben Stiller és Sean Penn neve is szerepel a listán. Stiller az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) nagyköveteként járt júniusban Ukrajnában, találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Sean Penn Ukrajna és Zelenszkij hangos támogatója volt, dokumentumfilmet készített az orosz invázió februári beindulása kapcsán. Interjúiban szolidaritásra szólított fel Ukrajnával, és amerikai vadászgépek szállítását kérte az országba. Azt is elmondta, hogy fontolóra vette az Oroszország elleni harchoz való csatlakozást.

Összesen már több mint ezer amerikai állampolgár neve szerepel az Oroszországban nem kívánatos személyek listáján.

Joe Biden nem nyilvánítja terrorállamnak Oroszországot

Joe Biden amerikai elnök úgy döntött, hogy nem nyilvánítja Oroszországot terrorállamnak – közölte a Fehér Ház szóvivője. Ukrajna szorgalmazta a címkézést, de Moszkva figyelmeztetett, hogy ez károsítaná az amerikai–orosz kapcsolatokat. Oroszország ily módon történő leírása az élelmiszerexport késleltetését és a Fekete-tengeren keresztüli áruszállítási ügyletek veszélyeztetését kockáztatta – mondta Karine Jean-Pierre.

Ukrajna visszaverte az orosz támadásokat Donyeckben

Az ukrán vezérkar sikertelen orosz előrenyomulásokról számolt be Dolina, Szoledar, Novobakhmutivka, Kodema, Zajceve, Avdijivka, Marijinka és Ljubomirivka közelében Donyeck megyében. Nyolc orosz lőszerraktárat, valamint parancsnoki központokat és pontonhidakat semmisítettek meg az ukrán csapatok – közölte a vezérkar.

Erdogan: Európa azt aratja, amit elvetett

Recep Tayyip Erdogan török elnök kifejtette gondolatait Oroszország gázexportjának csökkentéséről, az Északi Áramlat 1-es vezeték leállításáról. „Európa valójában azt aratja, amit elvetett” – mondta, hozzátéve, hogy a szankciók késztették Putyint arra, hogy megtorolja az energiaellátást. „Putyin minden eszközét és fegyverét beveti, és ezek közül a legfontosabb a földgáz. Sajnos – mi nem ezt szeretnénk, de – ilyen helyzet alakul ki Európában. Szerintem Európa komoly problémákat fog tapasztalni ezen a télen.”

Törökország a háború kitörése óta bírálta az inváziót és fegyvereket küldött Kijevnek, de ellenezte a nyugati szankciókat, és folytatja a kereskedelmet Moszkvával, miközben a háború befejezését célzó közvetítői erőfeszítésekre is összpontosított.

Kiderült, mi van a zaporizzsjai NAÜ-jelentésben

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség zaporizzsjai atomerőművet meglátogató missziója elkészítette a jelentését, amelyben megállapították az orosz katonai felszerelések jelenlétét az atomerőmű területén, hangsúlyozták az ukrán nukleáris szakemberekre nehezedő nyomást, és egyértelműen utaltak az orosz katonai megszállásra – közölte az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij támogatja a NAÜ főigazgatójának javaslatát, hogy az üzemben és közvetlen környezetében demilitarizált övezetet hozzanak létre. Az elnök azt is mondta, hogy a NAÜ segítségével a világ rákényszerítheti Oroszországot a terület visszaadására. „Ha Oroszország sugárkatasztrófa szélére sodorja a világot, a világnak megfelelő eszközökkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy Oroszországot megállítsa” – fogalmazott Zelenszkij.

1300 kilométer aktív frontvonal van Ukrajnában

1300 kilométernyi aktív frontvonalon zajlanak a harcok – közölte videóüzenetében az ukrán elnök, aki igazságtalannak nevezte, hogy a front egyes területeiről sokat beszélnek, míg másokat elfelejteni látszanak. „Donbászban, Harkov régióban, Zaporizzsja régióban, délen, az ország északi és keleti határvidékein egyaránt hősök harcolnak. Az egész állam védelme egyformán őszinte és komoly odafigyelést igényel!” – mondta Volodimir Zelenszkij.

Hatból öt orosz rakétát kilőttek az ukránok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éjszakai videóüzenetében egyebek mellet bejelentette, hogy kedden hat orosz Kh–101-es rakétából ötöt sikerült kilőni, ebből négyet a Déli Légi Parancsnokság katonáinak, ami drága veszteséget jelent Oroszországnak, és sok ukrán életet sikerült ezzel megmenteni. Arról nem beszélt, hogy a hatodik rakéta hol csapódott be, mekkora pusztítást okozott, illetve hogy a becsapódás követelt-e emberáldozatot.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. szeptember 6-án az ukrán–magyar határszakaszon 5766 fő lépett be. A román–magyar határszakaszon belépők közül 7261 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 150 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2022. szeptember 6-án 137 ember, köztük 27 gyermek érkezett Budapestre vonattal – közölte a rendőrség.