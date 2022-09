Csalás és pénzmosás miatt indulhat nyomozás a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom amerikai finanszírozása ügyé­ben.

Mint ismert, Márki-Zay Péter, az ellenzék egykori közös miniszterelnök-jelöltje a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjében augusztus végén számolt be arról, hogy még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból. Azt is elárulta, hogy az Action for Democracy nevű amerikai alapítvány egy tételben küldte ezt az összeget, de azt állította, hogy korábban más utalások is jöttek ettől a szervezettől, és a forrásokat a tengerentúlon sokan adták össze. A volt miniszterelnök-jelölt arról is beszélt az interjúban, hogy ennek a segítségével tudták kifizetni a kampány utolsó számláit.



A külföldi pénzek kapcsán végül a közérdekű bejelentéseiről elhíresült Tényi István tett feljelentést a Fővárosi Főügyészségen. Ők a dokumentumot a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak küldték meg, tőlük pedig a Nemzeti Nyomozó Irodához kerültek az iratok. Az ORFK kommunikációs szolgálata megkeresésünkre azt közölte, hogy az ügyben feljelentéskiegészítést rendeltek el. Ez annyit jelent, hogy a rendőröknek összesen harminc napjuk van arra, hogy döntsenek a nyomozás megindításáról vagy a feljelentés elutasításáról.

Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány jogi szakértője a Karc FM-nek elmondta, az Állami Számvevőszék már vizsgálja, hogy jutott-e a Mindenki Magyarországa Mozgalom által gyűjtött külföldi támogatásból a pártokhoz.

Az alkotmányjogász úgy vélekedett, szinte lehetetlen szétválasztani a baloldali pártokat és az általuk támogatott Márki-Zay Péter mögött álló egyesületet, ezt azonban az Állami Számvevőszék vizsgálata fogja majd kideríteni.

Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy Márki-Zay Péter az áprilisi választási vereséget követően azt mondta, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájáról a központi kampányt működtették.

Nem Márki-Zay Péter azonban az egyetlen baloldali politikus, akinek a mozgalma tiltott pénzekkel kerül összefüggésbe.

