2019 novemberében személyesen a Várkapitányság vezérigazgatója mutatta be az akkor hivatalba lépő új polgármesternek a Budavári Palotanegyedet megújító Nemzeti Hauszmann program eredményeit és célkitűzéseit. A nyugati vároldal megújításáról 2021 tavaszán jelentette meg első terveit a Várkapitányság, a tervekre több észrevétel és kérdés is érkezett. Ezeket július 7-én egy lakossági fórumon vitathatták meg az érdeklődők, amelyen részt vettek a projekt képviselői is. Az észrevételek beépítésével, többkörös egyeztetés után, közösségi tervezésben alakult ki az az elképzelés, amelyről május elején tájékoztatták az önkormányzatot - emlékeztet a Pesti Srácok cikke.

A lakosság és az önkormányzat kéréseit figyelembe véve két jelentős változás lesz a vár oldalában: kisebb lesz a tervezett szőlőskert területe és nő a fával borított terület. A nyugati vároldal gondozatlan növényzetét akadálymentesen megközelíthető családias és hangulatos közparkká alakítja át a Várkapitányság, amely azt is felajánlotta, hogy korszerű kutyafuttatót is kialakít az önkormányzat területén. Bár az elmúlt időszak hírhedt kutyabalesetei ez utóbbit egyre sürgetőbbé teszik (a sánc átugrása miatt több kedvenc is lezuhant már a várfalról - a szerk.), a kezdeményezés képviselőinek megkeresésére nem érkezett válasz a kerületi illetékesektől.

A Pesti Srácok cikke emlékeztet, hogy a 2019-es önkormányzati választás kampányában V. Naszályi Márta még azt ígérte, a kivágott fák helyére háromszor annyit ültet majd, ráadásul megválasztása után azonnal klímavészhelyzetet is hirdetett, amelyet a jelek szerint fák kivágásával akart orvosolni. A cikk megjegyzi továbbá, hogy az önkormányzat szívesen hivatkozik a kerület lakóinak érdekeire, ezért például lakossági sétát is hirdetett, jóllehet a helyi polgárok távol maradtak róla. A Várkapitányság által indított társadalmi egyeztetések ugyanakkor azt mutatják, hogy a kerületben élők szeretnék, ha a városrész zöldfelületei növekednének.

