A magyar baloldal egyértelműen azoknak a szankcióknak az oldalán áll, amelyek súlyos nehézségeket okoznak egész Európának és Magyarországnak is, ezt már számtalan alkalommal bizonyították. Sőt, további szankciókat követelnek annak ellenére, hogy a büntetőintézkedések láthatóan nem rengették meg Oroszországot, Európának azonban sokat ártottak, az energiaválság és az infláció következményeit pedig a magyar emberek is megérzik. A magyar baloldal azonban továbbra is kiáll a szankciók mellett, ezzel saját szavazóikat is elárulva, hiszen a magyarok többsége negatívan vélekedik a büntetőintézkedésekről.

Az orosz-ukrán háború következtében meghozott uniós szankciók komoly következményekkel járnak. Az elmúlt hónapokban kiderült, hogy azok nem rengették meg Oroszországot, ugyanakkor negatív hatással voltak az európai gazdaságra: megemelkedtek az európai energiaellátás költségei, és háborús infláció sújtja a kontinenst. Ezt a magyar emberek is a saját bőrükön tapasztalják.

A magyar baloldal ennek ellenére továbbra is a szankciók oldalán áll, sőt azok fokozását és kiterjesztését szorgalmazza,

ezt számtalanszor elmondták.

Egy kiszivárgott hangfelvételen például Karácsony Gergely úgy fogalmazott, „örülök annak, hogy létrejött a szankciós csomag, és Magyarország végül is nem tudta ezt megakadályozni”. És azt is hozzátette, hogy az Európai Bizottságnak „vannak eszközei” arra, hogy „jobb belátásra bírja a magyar kormányt”, ha Brüsszel további szankciós politikát akarna folytatni, amit a magyar kormány a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva elutasítana.

A Gyurcsány-párt, a DK a kezdetektől kiáll a szankciók mellett. Sőt, azt is szorgalmazták, hogy Magyarország állítsa le a Paks II. beruházást, amely azonban éppen azt a célt szolgálja, hogy az ország kedvező árú energiaellátása biztosítva legyen. Gyurcsányné egyébként már a háború kitörésekor arról beszélt, hogy azok hatásosak lehetnek Putyinnal szemben. Mint mondta: „van elég időnk, hogy lássuk, hogyan működnek a bevezetett szankciók”.

Ahogy az látható, azóta kiderült, hogy a szankciók nyilvánvalóan nem működnek, ez azonban elkerülhette a magyar baloldal figyelmét.

Donáth Anna, a Momemtum EP-képviselője szerint „a háborúra adott uniós reakció, a kivetett szankciók azonban – minden mértékadó elemzés szerint – működnek, és összeroppanthatják az orosz gazdaságot”. Gyöngyösi Márton a Jobbik elnöke pedig úgy fogalmazott: „Oroszországot nagyon kemény gazdasági helyzetbe sodorták a szankciók, és ez nagyon helyes így, tehát a szankciókat fokozni kell!”

Azt azonban nem említették, hogy Oroszország azokat az energiahordozóit, amelyeket Európában nem tud eladni, más piacokon, magasabb áron értékesíti, és ezzel óriási haszonra tesz szert. Ráadásul az orosz költségvetés is több milliárd rubeles többletet mutat – a háború és a szankciók ellenére.

A nullaszázalékos párt, a Párbeszéd politikusai is a szankciók kiterjesztését követelik. Jávor Benedek és Kocsis-Cake Olivio is arról beszélt, hogy

a szankciókat kiterjesztenék az energiapiacokra is, és elzárnák az orosz gáz elől a csapokat.

Ennek azonban beláthatatlan következményei lennének Magyarországra nézve, hiszen az ország gázellátása alapvetően a Gazpromtól érkező szénhidrogénen alapul.

A momentumos Fekete-Győr András pedig azt mondta, ha ők lennének kormányon, csatlakoztak volna a teljes olajembargóhoz a bolgár példát követve. A Momentum exelnöke úgy véli, hogy „a szankciók azt üzenik a világ készenlétben álló diktátorainak, hogy a tetteidnek következménye van, nem lehet bármit büntetlenül megtenni. Nekünk, európaiaknak pedig azt üzenik, hogy a békének ára van”.

Mint ismeretes Orbán Viktor Magyarország számára kivételt harcolt ki.

Saját szavazóikkal is szembemennek.

A teljes cikk ITT olvasható.