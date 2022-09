A cikkből az is kiderül, hogy a Franciaország északi részén lévő Dunkerque városában a vasút- és buszpályaudvarnak otthont adó Place de la Gare lett az Angliába tartó bevándorlók bázisa, a teret körülvevő olcsó szállodák tele vannak csónakra váró migránsokkal.

A környéken dolgozó taxisofőrök is ráálltak a migránsokkal kapcsolatos üzletágra, 30 euróért bárkit elvisznek egy illegális sátortáborba.

A csempész az üzlet anyagi részleteiről is beszélt az ügyfeleknek álcázott riportereknek, elmondása alapján a pénzt a londoni munkatársának kell adni, nem pedig neki francia területen.

Az albán férfinak sok kuncsaftja van, ez abból is látszik, hogy az újságírókkal folytatott beszélgetést a kávézóban egyszer meg kellett szakítania, hogy a másik asztalnál ülő klienseivel is váltson pár szót.

A szóban forgó csempészbandának olyan sok ügyfele van, hogy várólistát kellett készíteniük, melyen jelenleg hatszázan szerepelnek.

A Daliy Mail arról is beszámolt, hogy pár órával a találkozót követően a rendőrök elvitték a dunkerque-i kávézóban tartózkodó összes albán állampolgárt, köztük Arany Oroszlánt is, ám a férfit másnap reggel már szabadon is engedték, így zavartalanul folytathatta tovább az üzletet.

A férfi egy üzenetben közölte a riporterekkel, hogy a francia hatóságok semmit nem tehetnek vele, mivel megvannak az országban való tartózkodáshoz szükséges dokumentumai.

A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint, mivel EU-tagjelölt államból származnak, az albán állampolgárok szabadon beléphetnek Franciaországba, és vízum nélkül 90 napig ott tartózkodhatnak – tette hozzá a lap.

A környéken azonban nem az albán maffiózó által üzemeltetett banda az egyetlen, több csempészhálózat is működik és egyre gyakoribbak a lövöldözéssel járó bandaháborúk is, hiszen mindenki védi a saját területét.

A két ország között folyó virágzó embercsempészetről tudnak a brit hatóságok és a politikusok is, a cikk megjelenését követően Tom Hunt parlamenti képviselő azt mondta, hogy rendkívül súlyos a helyzet.

Elmondása alapján egy egész üzletág áll az embercsempészet mögött és a bandák hatalmas összegeket keresnek, ezért életképtelenné kell tenni az általuk használt útvonalat és fel kell számolni az üzletet, a politikus szerint elrettentő intézkedésekre van szükség.