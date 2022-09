"Bölcsődét nyitottunk. Öröm látni, hogy Hernádnémetiben a tervekből valóság lett!" - írta közösségi oldalán Novák Katalin.

"Szinte napra pontosan két éve, még államtitkárként jártam itt, és helyeztük el annak a bölcsődének az alapkövét, amit most ünnepélyesen átadunk. Nagy segítség ez a fiatal, kisgyermekes családoknak, akik közül sokan az elmúlt években találtak otthonra a településen. A bölcsődei dolgozók odaadását, hivatástudatát személyesen is megtapasztaltam, köszönöm, hogy itt is szeretettel gondoskodnak és vigyáznak a rájuk bízott gyermekekre!" - tette hozzá.

Az államfő egy, az Esély Otthon Program keretében felújított lakásban élő családot is meglátogatott út közben.