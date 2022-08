Cikkünk frissül!

42 ország kéri a katonák kivonását

Összesen 42 ország – köztük az Egyesült Államok, Japán és az Egyesült Királyság, valamint az EU – felszólította Oroszországot, hogy haladéktalanul vonja ki katonai erőit a zaporizzsjai atomerőműből a helyszín védelme érdekében. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) nukleáris katasztrófára figyelmeztetett, ha a harcok nem állnak le.

Elindult az első ENSZ-hajó

Elhagyta az ukrán kikötőt az első ENSZ-hajó, amely ukrán gabonát szállít Afrikába. Az MV Brave Commander 23 000 tonna búzával a rakterében indult útnak Etiópiába – mondta Olekszandr Kubrakov, Ukrajna infrastrukturális minisztere. Ez lesz az első élelmiszersegély-szállítmány azóta, hogy Kijev és Moszkva a múlt hónapban megállapodást kötött az ENSZ és Törökország közreműködésével a fekete-tengeri gabonaszállítások blokkolásának feloldásáról.

Bővítik az orosz-észak-koreai kapcsolatokat

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Oroszország és Észak-Korea kibővíti kétoldalú kapcsolatait – közölte hétfőn a phenjani állami média. Putyin azt írta Kim Dzsongun észak-koreai vezetőnek, hogy a két ország „közös erőfeszítésekkel bővíti átfogó és konstruktív kétoldalú kapcsolatait”. Putyin Észak-Korea felszabadításának napjára írt levelében kijelentette, hogy a kapcsolatok szorosabbra fűzése mindkét ország érdekét szolgálná, és hozzájárulna a Koreai-félsziget és az északkelet-ázsiai térség biztonságának és stabilitásának megerősítéséhez – közölte a KCNA észak-koreai hírügynökség. .

Zelenszkij újabb szankciókat akar Oroszország ellen

„Dolgozunk az Oroszország elleni új szankciókon, és azon, hogy ösztönözzük a terrorista állam polgárait, hogy érezzék felelősségüket a történtekért” – mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor nem részletezte, hogy milyen területeket érintenek majd az új szankciók, de üdvözölte, hogy egyre több ország csatlakozik az orosz állampolgárok európai vízumkorlátozásához.

Ukrajna mindig is békére vágyott és vágyik, és számos tárgyalási formátumban sokszor felajánlotta az orosz vezetésnek, hogy fejezze be a háborút és szabadítsa fel Ukrajna földjét a megszállás alól. De Oroszország még mindig hisz a terrorban, továbbra is propaganda-illúzióinak szorításában van, és továbbra is reméli, hogy a zsarolás különféle formáival elérhet valamit. Nem fog. – jelentette ki éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra intette az orosz állampolgárokat, hogy ne legyenek bűnrészesek azzal, hogy hallgatásukkal támogatják az Ukrajna elleni háborút. „Az emberek hallgatása megközelíti a cinkosság szintjét. És a gonosz elleni valódi harc elutasítása segítségnyújtássá válik. Ezért, ha van orosz állampolgárságod, és hallgatsz, az azt jelenti, hogy nem harcolsz a háború ellen, hanem azt, hogy támogatod” – mondta legutóbbi beszédében az ukrán elnök.

Borítókép: Művész fest a kijevi utcai védelmi létesítményekre 2022. augusztus 13-án / NurPhoto via AFP / Oleg Pereverzev