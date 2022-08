Varga Judit kiemelte:

rögzítettük az üzemanyagok árát és árstopot vezettünk be egyes alapvető élelmiszerek esetében. Emellett a továbbiakban is fenntartjuk a rezsicsökkentést.

Hozzátette, hogy a családtámogatásokat a háborús helyzetben is megvédik: továbbra is maradni fog a babaváró és az otthonteremtési támogatás, a családi adókedvezmény, az első házasok adókedvezménye és a diplomás gyermekgondozási díj is.

A családoknak járó támogatások megmaradnak. Számunkra továbbra is a család az első!

– zárta bejegyzését a miniszter.

