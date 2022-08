Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy Ausztráliából, Brazíliából, Kolumbiából, Argentínából, az Egyesült Államokból, Kanadából, Macedóniából, a Felvidékről, a Vajdaságból és Erdélyből is érkeztek fiatalok a táborba. A helyszínválasztást és a tábor nevét is jelképesnek nevezte, utóbbival kapcsolatban azt mondta: Rákóczi neve ma is megszólítja a fiatalokat, gyerekeket és időseket egyaránt.