– Európában háborús árak vannak. Senki sem gondolta volna a háború kitörésekor, hogy egy új szakaszába lép az európai történelem

– közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában péntek reggel. A miniszterelnök hozzátette: Magyarország próbál kimaradni a háborúból, de a harcok a gazdaságban is zajlanak, ennek pedig része az energiaárak emelkedése. Mint jelezte, volt egy modern és biztonságos életünk, most azonban harcolni kell mindenért, amit eddig természetesnek vettünk.

A miniszterelnöki interjút itt nézheti meg:

Két nagy csata

Két nagy csata lesz: az egyik az elviselhető a rezsiárakért, a másik pedig a munkahelyekért zajlik – tette hozzá a kormányfő. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a háború miatt az áram ára az ötszörösére, a gázé hatszorosára emelkedett. Mint mondta, vannak országok, amelyek a szankciós politika elkötelezett hívei, de Brüsszelnek be kell látnia, hogy tévedés történt, ez a politika nem váltotta be a reményeket, sőt ellenkező hatást váltott ki.

– Azt hitték, hogy a szankciós politika az oroszoknak fog fájni, de nekünk fáj jobban

– szögezte le a miniszterelnök. A szankciós politika nem rövidíti le a háborút, nem, hogy a lezárás felé közelednénk, hanem jól láthatóan elhúzódik a háború. A kormányfő szerint nem lábon, hanem tüdőn lőtte magát az európai politika. Néhány országban nem lesz gáz, néhányban lesz, de nagyon drága lesz, mi ebbe tartozunk – mondta. A kérdés, hogy milyen hosszú ideig tudjuk elviselhetővé tenni az árát – tette hozzá a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, operatív törzset állított fel, amelyet Gulyás Gergely vezet majd és hozhat döntéseket, ha szükségesnek látja.

A rezsicsökkentés megtartása

– Próbáljuk a rezsicsökkentést úgy megmenteni, hogy az az átlag fogyasztóknak továbbra is biztosítva legyen – húzta alá a kormányfő. Jelezte: a rezsicsökkentés megtartása érdekében hozzá kellett nyúlni az átlag feletti fogyasztáshoz, és afelett piaci árat kell fizetni.

– Ha nem így tennénk, akkor a teljes rezsicsökkentést meg kéne szüntetni

– mondta Orbán. A miniszterelnök közölte, hogy a kormány rendelkezett a pontos számokkal, ami szerint a háztartások háromnegyede az átlagfogyasztás alatt található. Kiemelte: Magyarországon túlságosan nagy arányát emésztette fel a rezsi a fizetéseknek, ezért kellett bevezetni a rezsicsökkentést. – A baloldal sosem támogatta a rezsicsökkentést és mindig piaci árat követeltek – emlékeztetett Orbán Viktor.

agyarország mindig ellenezte a szankciókat

Sokan belátják, hogy van, ami belefér, van, ami nem fér bele már a fogyasztásba úgy, mint a háború előtt, de akkor is ez a helyzet, ha ezt valaki nem látja be – jegyezte meg a kormányfő. A miniszterelnök a készülő hetedik szankciós csomagról azt mondta, Magyarország a szankciókat mindig is ellenezte, mert azokkal nem segítünk Ukrajnán. De úgy kell rajtuk segíteni, hogy nekünk közben ne legyen rossz.

– Ha ez így megy tovább, kinyuvasztják az európai gazdaságot, el kell jönnie az igazság pillanatának

– jelentette ki. A miniszterelnök szerint be kell vallania Európának, hogy rossz taktikát választott, erre a gazdasági bajra csak a béke jelent megoldást.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

A KATA-módosítást a kormányfő szükséges és jó döntésnek tartja. Elmondta, 2010-ben azok között volt, akik kigondolták ezt az adózási formát, egyszerű, kezelhető rendszerben gondolkodva.

– Az elején nem is volt gond, mert a katát választó kisvállalkozók magánszemélyeknek számláztak. Csakhogy a cégek aztán rájöttek, hogy megéri nekik, hogy ezt az adózási formát válasszák. A katázók száma felszaladt 450 ezerre, amiből 300 ezer esetében erről van szó. Ez háború idején nem fér bele, nem a költségvetés, hanem a nyugdíj miatt

– fejtette ki Orbán Viktor.

– Az nem fog menni, hogy 450 ezer ember nem fizet a nyugdíjkasszába – fogalmazott még a KATA adózás átalakításáról a miniszterelnök, majd kiemelte, hogy vannak más kedvező adózási formák is. Jelezte: szeptember 25-ig dönthetnek az érintettek arról, hogy milyen adónemet választanak.

– Annak idején a baloldal nem szavazta meg a KATA adózás bevezetését – emlékeztetett Orbán Viktor. Szerinte a baloldal bebizonyította, hogy nem lehet rájuk bízni az országot.

– A baloldal minden hullámra felül, és politikai hasznot akarnak abból húzni – rögzítette a kormányfő, aki ezt nagyon rossz iránynak tartja.

Kína nyer, Amerika nem veszít, Európa szenved

A déli határproblémát többé nem tudjuk a hadsereggel megoldani, mert nemcsak az illegális határátlépés nő, hanem az agresszivitás mértéke is, már fegyverrel fenyegetik a határőröket – mondta a kormányfő.

– A katonák a keleti határra kellenek, mert háború zajlik a szomszédban, ugyanakkor a rendőrök sem bírják sokáig, akiket az ország különböző részeiről vezényeltünk oda az utóbbi években

– magyarázta. Orbán Viktor szerint ha az Unió nem támogatná a migrációt, már túllehetnénk az egész migrációs helyzeten, de nem így van. Elmondta, kétezer határvadászt kezdtek alkalmazni az új határvadász rendszerben, számukat később négyezerre emelnék. Mint mondta, 80 százalékkal több illegális határátlépés történt az év eddigi szakaszában, mint egy évvel korábban.

– Kína eddig teljesen ki volt szolgáltatva az araboknak olaj szempontjából, most azonban Oroszországból kapja az olajat, vagyis nyer a háborún, de nem okozója annak

– fejtette ki azzal kapcsolatban, hogy kinek lehet az érdeke a háború elhúzódása.

– Kína nyer, Amerika nem veszít, Európa szenved – foglalta össze a helyzetet Orbán Viktor. Szavai szerint Soros György-féle üzletemberek a háborús uszítók, az érdekeket az ő házuk tájékán kell keresni. Azon dolgozunk éjjel-nappal, hogy ebből a helyzetből hogyan tudunk úgy kilábalni, hogy az a magyar embereket a legkevésbé sújtsa – zárta gondolatait a miniszterelnök.

