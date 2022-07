A háborús energiaválság és gazdasági válság csak akkor fog megszűnni, ha béke lesz - erről a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos beszélt csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Németh Szilárd hozzátette: Magyarország kezdetektől a béke pártján áll, sem fegyvert, sem katonát nem küld a háborúba, mert már akkor is látszott, hogy mindennek súlyos következményei lesznek.

A brüsszeli szankciós csomaggal összefüggésben azt hangsúlyozta: miközben a gáz ára az egekben van és már az is kérdés, hogy Európában lesz-e gáz télen, még mindig "néhányan lökdösik ezt a gázembargós csomagot".

A kormánybiztos szerint a kormány részéről gőzerővel folyik a küzdelem és a felkészülés, egy komplex programot indítottak, amelynek nemcsak a rezsicsökkentés átlagfogyasztásig történő támogatása a része, hanem az is, hogy megbízták a külügyminisztert több földgáz beszerzésével, újraindítják a lignitbányászatot, a Mátrai erőművet, és kezdeményezik a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását, továbbá tűzifaprogrammal is segítik az embereket, és energiakiviteli tilalmat vezettek be.

Németh Szilárd az M1-en arról beszélt, hogy a háború és "az elhibázott brüsszeli szankciós politika" következtében a második világháború óta nem volt olyan mély válságban Európa, mint amibe most jutott.

"Nem a béke mellett van Brüsszel, az összes intézkedés gyakorlatilag a háború fenntartását idézte elő és ennek vannak következményei" - fogalmazott, utalva az energiaválságra.

Hangsúlyozta: Magyarország az egyetlen ország Európában, ahol a háztartásokat a rezsicsökkentés védi. Példaként említette, hogy egy átlagfogyasztó háztartás ha világpiaci árat fizetne, 182 ezer forintot fizetne az áramért és a gázért, ezzel szemben 24 ezret fizet.