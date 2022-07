Karácsony Gergely klímaügyi főtanácsadója megszüntetné a sütés-főzésre használt gázt – derül ki egy baloldali intézet tanulmányából, aminek kidolgozásában Ámon Ada, a főpolgármester klímaügyi főtanácsadója és a környezetügyi főosztály vezetője is kulcsszerepet vállalt. A Mediaworks Hírcentrumának összeállításában részletesen bemutatjuk a baloldali Egyensúly Intézet klímavédelmi javaslatait.

Ezek között olyan ötletek szerepelnek, mint az üzemanyag drágítása, adóemelés, az autók kitiltása a belvárosokból, a sebesség csökkentése az autópályákon, vagy éppen a húsmarhatartás támogatásának megvonása.

A szélsőséges brüsszeli ötletek és kritériumok gyűjteményeként értékelhető az Egyensúly Intézet júniusban készített többrészes tanulmánya, amelyben az ukrajnai háború miatt kialakult energiaválság és a klímavédelem kapcsán fogalmaztak meg javaslatokat.

A baloldalhoz köthető Závecz Research kutatócég vezetőjéhez, Závecz Tiborhoz köthető Egyensúly Intézet többek között kivezetné a főzési célú lakossági gázhasználatot, drágítaná az üzemanyagot és megsarcolná az autósokat.

A Hogyan érjük el a klímasemlegességet? című tanulmány legfőbb követelése, hogy 2026-ig szünjön meg a gázszolgáltatás a gázt kizárólag sütésre-főzésre használó (mérő nélküli, átalánydíjat fizető) mintegy 300 ezer háztartásban. A következő pontban azt írják, hogy 2026 és 2034 között minden háztartás konyhájából vezessék ki a gázt, majd arra is javaslatot tesznek, hogy 2025-től legyen tilos a gáz bekötése az új épületekben. A baloldali intézet 2030-ig 200 ezer háztartást egyszerűen leválasztana a gázhálózatról.

Hadjárat az autósok ellen

A tanulmányban szerepel az uniós karbonadó bevezetése is, amivel megsarcolnák a családi autókat és lakásokat. Ezen kívül emelnék a parkolási díjakat, tovább növelnék az üzemanyag árát, az autópályákon korlátoznák a sebességet, és a belvárosokból kitiltanák az autósokat. Ez utóbbit úgy akarják elérni, hogy Magyarországon is kijelölnének úgynevezett „tiszta zónákat", vagyis olyan védett belvárosi körzeteket, ahová a legszennyezőbb autók nem, vagy csak magas díjak ellenében hajthatnak be. Az Egyensúly Intézet szerint emelni kell a műtrágyaárakat, a húsmarhatartásra adott támogatásokat pedig meg kell szüntetni.

Karácsony bizalmasa

Budapest baloldali vezetése kísértetiesen hasonló intézkedéseket sürget, illetve néhányat már meg is valósított: hadjáratot indított az autósok és gyakorlatilag mindenki ellen, aki közlekedni szeretne a fővárosban. A párhuzam nem véletlen, hiszen a baloldali Egyensúly Intézet által készített tanulmányban szakmai segítséget nyújtott Ámon Ada, aki Karácsony Gergely főpolgármester klímaügyi főtanácsadója és egyben a főváros klíma- és környezetügyi főosztályának vezetője. Ámon egyébként régi bizalmasa, jó barátja a főpolgármesternek, 2019-ben a Karácsony-féle árnyékkormány „zöldminisztere" volt. Az akkor Ámon vezette Energiaklub 2015-ben és 2016-ban összesen 145 ezer dollár, mintegy 37 és fél millió forint támogatásban részesült Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózatától.

Baloldali elemzők egymás között

Az Egyensúly Intézetet egyébként a Závecz Research kutatócéget vezető Závecz Tibor, a Policy Solutions elemző- és tanácsadó intézet korábbi társtulajdonosaként és igazgatójaként tevékenykedő Boros Tamás, valamint a GfK Hungária Piackutató korábbi igazgatójaként dolgozó Kozák Ákos alapította 2018 szeptemberében. Rajtuk kívül az intézet munkatársai közé tartozik az a Filippov Gábor, aki a Gyurcsány-korszak közepén, 2008-ban alapított baloldali Magyar Progresszív Intézetnél volt politikai és vezető elemző. De a Bajnai Gordonnal korábban együtt dolgozó Urbán László is az Egyensúly Intézet társaságát erősíti. Urbán tíz éve a Bajnai-féle Haza és Haladás Alapítvány gazdaságpolitikai koordinátoraként tűnt fel.