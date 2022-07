A tavalyi év eredménye után idén 71 millió forint osztalékot vett ki Geszti Péter és felesége a kettejük tulajdonában álló Grund Kft-ből. A Mediaworks Hírcentruma átnézte a cégadatokat, és azt találta, hogy a vállalkozásnak összesen két alkalmazottja van, miközben szerteágazó és láthatóan nyereséges tevékenységet folytatnak. Közben Geszti kedden bejelentette, hogy a kisadózókra vonatkozó törvényi módosítás miatt be kell zárnia egy „katás" cégét.

Saját katás cégét is be kell zárnia Geszti Péternek a kisadózó vállalkozások tételes adójának törvényi módosítása miatt - ezt ő maga osztotta meg a közösségi oldalán egy ironikusnak szánt dal kíséretében. Az RTL klub kedd délelőtti műsorában úgy fogalmazott: "Sokan vannak nagyon a barátaim közül, zenészek, művészek, és hát nyilván futároktól kezdve, ezer más szakmán keresztül, akiket nagyon súlyosan érintett, ez a katás változás. Nekem is volt katás cégem, amit be kell zárni hamarosan."

Nem tudjuk, hogy melyik cégről van szó, de Geszti nyilatkozatából az derül ki, hogy kihasználhatta a kata által eddig biztosított munkajogi kiskaput, vagyis a bezárandó katás vállalkozása egy másik cégnek dolgozhatott, gyakorlatilag bújtatott munkavállalóként. A kata szerinti adózást eredetileg ugyanis nem csupán egyéni vállalkozások választhatták, hanem egyéni cégek, illetve betéti társaságok és közkereseti társaságok is.

Mindezek fényében érdekes, hogy Geszti Péter kétszemélyes reklámcége, a Grund Kommunikációs kft. – amelyben az énekes mellett felesége, Ditz Edit a másik tulajdonos – mindössze két alkalmazottal működik. A Mediaworks Hírcentruma áttekintette a cégadatokat, amelyekből az is kiderül, hogy idén májusban a tavalyi év eredménye után ketten közel 71 millió forint osztalékot vettek ki, ebből 28,6 milliót az eredménytartalék terhére. A cég 2021-es adózott eredménye 42 millió forint volt.

A cég sokrétű tevékenységet folytat, egy tavaly nyáron megjelent interjúban a Forbes magazinban Ditz Edit félig tréfásan azt mondta: „Inkább produkciós cég vagyunk, de ha megkérdezi anyukám, hogy mit csinálok, egyszerűbb azt mondani, hogy reklámügynökség. Nehéz pontos definíciót adni: bizonyos szempontból azt csinálunk, amit akarunk." Az interjúban azért komolyabb formában is szót ejtettek a tevékenységükről, Geszti Péter beszélt például arról is, hogy ők a társproducerei a készülőfélben lévő Szia, Életem! vígjátéknak és a Grund áll az új Rádió 1-es plakátok mögött, „ahol Sebestyén Balázsék kamu-kigyúrtan szörföznek a könnyfakasztóan kék hullámokon." A cég tehát foglalkozik kommunikációs munkákkal, filmes produkciókkal és rendezvényekkel is, amihez a két alkalmazott mindenképpen kevésnek tűnik, valószínűleg alvállalkozókkal is dolgoznak, akik között lehetnek katások is. Ezt támasztja alá Geszti Péter fent idézett nyilatkozata is.

Az énekes egyébként régebben már összetűzésbe került az adóhivatallal: 2009-ben a Blikk arról írt, hogy az APEH – a NAV elődje - feketelistáján a délegyházi székhelyű Akció Reklámügynökség Kft. a 16. helyen szerepel a 180 napot meghaladó 100 millió forint feletti tartozással rendelkező cégek között. Bakonyi Ágnes, az APEH akkori szóvivője a lapnak annyit mondott, hogy a pontos összeg adótitoknak minősül, ezért csak annyit tud megerősíteni, hogy 100 millió forint feletti. Geszti Péter az újságot a cég ügyvezető igazgatójához irányította, Angyalosi László pedig azt közölte, hogy a Kft.-nél volt egy APEH vizsgálat, amely mindenféle megállapítást tett, ezekkel ők nem értettek egyet. A cég egyébként már évek óta nem működött. Később 2010 őszén Geszti eladta a részesedését, kiszállt a cégből.

A Mediaworks Hírcentruma Geszti Péter bezárandó katás vállalkozásával és a Grund kft tevékenységével kapcsolatban konkrét kérdéseket is küldött emailban a cég címére, de eddig nem érkezett válasz. Természetesen frissítjük a cikkünket, amint válaszol.