Az elmúlt napokban sorra bukkannak fel a fősodratú médiában a baloldal levitézlett közgazdászai, ugyanazokat a módszereket ismételgetve, amelyekkel egyszer már kis híján csődbe vitte az országot az azóta már többször is megbukott baloldal. Legutóbb Surányi György (akinek szakmai hozzáértését az őszödi beszédben még maga Gyurcsány is kétségbe vonta) elmélkedett a lassabb autózásról és a hidegebb lakásokról a Friderikusz-podcastben, most pedig a brutális megszorítóintézkedéseiről hírhedtté vált Bokros Lajos szólalt meg a HVG cikkében.

Bokros a HVG360-on megjelent interjúban a Magyar Nemzet szerint kifejtette, "Az önkényuralom kormánya korábbi intézkedéseinek sorozatával jelentős kárt okozott a magyar gazdaságnak, ezzel elmélyítette azt a gazdasági válságot, amire most az orosz imperialista háború és a világgazdasági – de különösen az energiaválság – ráerősít"

Szerinte nem igaz az a kormányzati állítás, hogy mindennek kizárólag külső oka lenne: 2008-hoz hasonlóan Magyarország ismét rendkívül meggyengült állapotban fogadta a világgazdaság újabb negatív hatásait. Hangoztatta: az Orbán-kormány jelentős mértékben hozzájárult az infláció elszabadulásához, továbbá fontos azt is látni, hogy a rezsicsökkentés miatt keletkező veszteség több száz milliárd forintra rúg, amit az államháztartás nyel le.

Azonnal fel kellene adnia a kormánynak mind a rezsicsökkentést, mind az extraprofitadót, valamint az ársapkát – jelentette ki jellemző módon Bokros Lajos. Hozzátette: ha az energiát a lakosság jelentős része – különösen azok, akik nem is szorulnak rá – beszerzési ár alatt veszi, akkor valahol veszteség keletkezik.

Azt gondolom, hogy a rezsicsökkentés zsákutca, a nemzeti károkozás maximumra húzása, amit azonnal abba kell hagyni. Gazdasági, társadalmi, szociális és ökológiai szempontból is teljesen elhibázott lépés. A kampányban az ellenzék gyáva volt kimondani, hogy a rezsicsökkentés káros

– nyomatékosította.

Bokros Lajos ugyanakkor a kata bevezetését is rossz ötletnek nevezte, viszont a probléma szerinte nem ott volt, ahol a legtöbbet beszéltek róla: A kata többek között arról szólt, hogy legálisan ne kelljen elég társadalombiztosítási járulékot fizetni. Éppen ezért szembesülnek sokan azzal, hogy nyugdíjasként a meleg vízre sem elég a juttatásuk – jelentette ki cinikusan.

Szerinte egyetlen, egységes, normális vállalkozói adórendszerre van szükség, ahol a kisebb vállalkozó alacsonyabb, ötszázalékos kulccsal adózik, a közepes tízzel, a nagy pedig 15-tel. Utóbbi pont az a szint, mint a globális minimumadó. Bokros Lajos szerint most eljött az igazság pillanata, kipukkadt a költségvetés, nem bírja ezt a sok száz milliárdos, fölösleges, a gazdaság fejlődését, a termelékenységet, hatékonyságot romboló pénzszórást.

Emlékezetes: a Bokros-csomag néven elhíresült megszorító csomagot 1995. március 12-én vasárnap hirdették meg. Az intézkedések során a kormány minden lehetséges eszközt megragadott az egyensúly rövid távú helyreállítására. A forintot kilenc százalékkal leértékelték, és bevezették a csúszó leértékelést, amelynek során további három hónapig 1,9, majd havonta 1,3 százalékkal csökkent a nemzeti valuta értéke.