Folytatódik az időközi választási dömping, most vasárnap összesen hatvan településen, 74 önkormányzati pozícióba választanak politikusokat. Néhány érdekesebbnek ígérkező választásnak a Magyar Nemzet is utánanézett.

Kihívó nélkül

A Keszthelyen kialakult helyzetről a lap már korábban beszámolt. Az eddigi helyi országgyűlési képviselő, Manninger Jenő lesz az új városvezető, miután egyetlen kihívója sem akadt. A helyi baloldal arról beszélt, hogy nincs értelme kihívni a rutinos fideszes politikust, akinek elődje, Nagy Bálint április 3-án hatvan százalék közeli eredménnyel nyerte meg a keszthelyi egyéni körzetet, a jövőben pedig Lázár János államtitkáraként dolgozik majd a kormányban.

Úgy tűnt egy ideig, hogy a keszthelyi 8. számú önkormányzati választókerületben is kihívó nélkül marad a fideszes jelölt, de végül a DK támogatásával akadt egy ellenjelölt, így a képviselő-választás még nem teljesen lefutott. A többi baloldali pártnak nyoma sincs a városban.

Teljesen felszívódtak az ellenzéki pártok Békéscsabán is. Szarvas Péter polgármestert 2019-ben a voksok 79 százalékával választották újra, aki saját egyesülete színeiben indult, a Fidesz és korábban a helyi Jobbik is támogatta. A képviselő-testületbe heten jutottak be a polgármester egyesületének színeiben, és szintén heten Fidesz–KDNP-jelöléssel. A baloldali pártokat egy DK–Jobbik–Párbeszéd színekben bejutott kompenzációs listás képviselő és két MSZP–LMP-színekben be­jutó politikus képviseli.

Most vasárnap a 4. számú egyéni választókerületben lesz választás, mivel a korábbi fideszes képviselő elhunyt. Jelöltet csak a polgármester helyi egyesülete és a Fidesz–KDNP állított, a baloldali pártok nem is próbálkoznak.

Szolnokon kiegyenlíthetődnek az erőviszonyok, a Tisza-parti városban ugyanis Szalay Ferenc (Fidesz–KDNP) polgármestert 2019-ben újraválasztották, a képviselő-testületben azonban az egységesült baloldal került többségbe 10-8 arányban. A mostani időközi választást egy DK-s képviselő lemondása miatt tartják, a fideszes polgármester Menkó Gyulát, egy helyi civil szervezet jelöltjét támogatja.

A baloldali pártok jelöltje Kovács Károly, akit már csak négy baloldali párt támogat a korábbi összefogásból.

Újra nyerhet a Fidesz Botka László városában. Szegeden a KDNP-s Mihálffy Béla, frissen megválasztott országgyűlési képviselő körzetében tartanak időközi választásokat. A jobbikos, korábban Hitlert éltető Komjáti Zoltán Gábort a polgármester egyesülete támogatja, a Fidesz–KDNP jelöltje Ruzsa Roland, akinek jó esélye van a győzelemre a belvárosi választókerületben, 2019-ben ugyanis Mihálffy a voksok közel hatvan százalékát gyűjtötte be itt.

Egerben nyoma sincs már a baloldali összefogásnak. A Fidesz–KDNP jelöltjével szemben a baloldali pártok közül egyedül a DK indít jelöltet. A hevesi megyeszékhelyen kiírt időközi választás pikantériája, hogy a korábban a 7. számú választókerületben megválasztott Berecz Mátyás azután mondott le a képviselőségről, hogy az előválasztáson nyert. A DK-s Berecz vélhetően a biztos választási győzelemben bízott, április 3-án azonban simán kikapott a fideszes Pajtók Gábortól, így két szék közül a pad alá esett.

Nyíregyházán két körzetben is új képviselőt választanak, a Fidesz–KDNP jelöltjeivel szemben a baloldali pártok két-két jelöltet támogatnak. A Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Párbeszéd ugyanis külön jelölteket állított a többiekkel szemben.

Budapesten erősödhet a Fidesz

A kormánypártok négy budapesti kerületben próbálkozhatnak most vasárnap. A VIII. kerületben a korábbi jobboldali képviselő, Gondos Judit indul újra, aki 2019-ben mindössze hét szavazattal maradt alul a később elhunyt, baloldali vetélytársával szemben. Ha Gondos Judit nyer, a kerületet vezető baloldali Pikó András frakciója kisebbségbe szorulhat.

A VII. kerületben a bitcoinbányászás miatt megbukó Gyurcsány-párti Borka-Szász Tamás helyett választanak új képviselőt, érdekesség, hogy a baloldal jelöltjét a Momentum nem támogatja, ezzel együtt ők az esélyesebbek.

A IV. kerületben a 2. számú egyéni választókerületben tartanak időközi választást a korábbi baloldali képviselő halála miatt, itt is a baloldal az esélyes. Budapest V. kerületében viszont a Fidesz–KDNP jelöltje lehet befutó, hiszen a 3. számú egyéni választókerületben az egyik fideszes helyi képviselő lemondása miatt kellett új választásokat kiírni.

A Balatonnál is választanak

Június 26-án három Balaton-parti településen is választásokat tartanak. Balatonalmádiban a korábbi jobbikos országgyűlési képviselő, Kepli Lajos április 3-a előtt mondott le a polgármesterségről, arra célozgatva, hogy a településnek jobb lenne, ha kormánypárti vezetője lenne. Balatonberényben éppen az volt a gondjuk a helyi képviselőknek, hogy a függetlenül megválasztott polgármester később belépett a Fideszbe, ezért feloszlatták a testületet. A korábbi polgármester most is függetlenként indul. Balatonedericsen három független jelölt közül választhatnak új településvezetőt.

Borítókép: Keszthelyen Manninger Jenő lesz a polgármester, az ellenzék egyetlen ellenjelöltet sem állított. Fotó: MTI/Varga György