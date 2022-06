Bevezetik Magyarországon az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerét A rendszer lényegében megegyezik a német szabályokkal is - ismertette Fcabeook-posztjában Kocsis Máté. Kifejtette: sok bírálat éri hosszú évek-évtizedek óta a magyar vagyonnyilatkozati rendszert, ezért függetlenül attól, hogy ezek megalapozottak-e vagy sem, érdemes változtatni. A Magyarországgal szembeni brüsszeli kettős mérce sajnos a mindennapjaink része, ezért mindezt kivédendő az tűnik a legcélszerűbbnek, ha az EP-ben használt szabályokat szóról-szóra beépítjük a magyar jogba. Ugyanezt a rendszert használják például Németországban is, így talán - legalább ezen a területen - elkerülhetők a nemzetközi viták - közölte. Kocsis Máté hangsúlyozta, a most benyújtott javaslat az országgyűlési képviselőkre és a rájuk vonatkozó törvény alapján meghatározott vagyonnyilatkozat tevőkre vonatkozik, de még az idei évben minden egyéb, külön ágazati jogszabályban felsorolt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá eső személy (például polgármesterek és önkormányzati képviselők) esetében megalkotjuák ugyanezen szabályokat.