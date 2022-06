Cikkünk frissül!

Medvegyev szerint az EU már rég nem lesz, mire Ukrajna tag lehetne

Az orosz védelmi tanács elnökhelyettese szerint Ukrajna „esetleges" EU-csatlakozásának reális időpontja az évszázad közepe körül várható, de addigra maga az Unió is megszűnhet.

Dmitrij Medvegyev Telegram-csatornáján azt írta:

BELEGONDOLNI IS „RETTEG" ABBA, „MICSODA BOTRÁNY LESZ”, MIUTÁN ANNYI ÁLDOZATOT HOZTAK AZ UKRÁNOK A CSATLAKOZÁS ÉRDEKÉBEN, ÉS ARRA NEM KERÜL SOR MÉGSEM.

„De bla, bla, bla, bla, ne vészmadárkodj..." - tette hozzá.

Oroszország megerősíti a Fekete-tengeri Flottát

Ukrajna „Dél" hadműveleti parancsnoksága közölte, hogy 28 Kalibr rakéta készen áll a harcra, két felszíni hajóra és három tengeralattjáróra helyezve. Június 17-én még csak 20 rakétát jelentettek.

Újabb amerikai rakétavetők érkezhetnek

Az Egyesült Államok védelmi minisztériumának név nélkül nyilatkozó tisztviselője szerint az Egyesült Államok valószínűleg megduplázza az Ukrajnának átadott nagy mobilitású tüzérségi rakétarendszerek (HIMARS) számát, így nyolc sorozatvető lenne az országban. A döntés „az ukrán azonnali szükségleteken múlna" – mondta a tisztviselő a Politicónak. Az első négy HIMARS-t június végéig kell Ukrajnába küldeni.

A háború még évekig eltarthat

Oroszország ukrajnai háborúja évekig is eltarthat – mondta Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára. „Fel kell készülnünk arra, hogy a harcok hosszan elhúzódhatnak. Nem szabad feladnunk Ukrajna támogatását" – mondta. "Még ha magasak is a költségek, nemcsak a katonai támogatás, hanem az emelkedő energia- és élelmiszerárak miatt is."

Több mint 14 ezer menekült érkezett szombaton

Magyarország területére 2022. június 18-án az ukrán-magyar határszakaszon 7 134 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 7 028 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 323 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2022. június 18-án 370 ember, köztük 178 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

Oroszország: Ukrajna lejárató videókat forgatott Mikolajivban

Az ukrán különleges szolgálatok fegyveresei Mikolajivban filmforgatást rendeztek az orosz fegyveres erők csapásai következtében állítólag lerombolt magánházakról. Ezt mondta az Orosz Föderáció Nemzetvédelmi Irányító Központjának vezetője, Mihail Mizincev vezérezredes. A tábornok állítása szerint 40 színész vett részt a forgatáson, fejenként 25 dolláros napidíjért - írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Mizincev úgy véli, a jövőben a felvételeket a nyugati és az ukrán médiában fogják terjeszteni, hogy Oroszországot polgári célpontok elleni csapásokkal vádolják. A tábornok elmondta, hogy az orosz fegyveres erők nem lőnek polgári infrastrukturális létesítményekre, és kizárólag humánusan bánnak a polgári lakossággal. „Még egyszer felhívjuk az egész világ figyelmét, hogy az ilyen hamisítványok, amelyeket a kijevi „hazugsággyár" művel a nyugati kurátorok megbízásából, nem tartalmaznak megbízható és objektív információkat" – mondta a tábornok.

Oroszországba vitték az Azov zászlóalj parancsnokait

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség aról számolt be, hogy kihallgatásra Oroszországba vitték Szvjatoszlav Palamart, az Azov zászlóalj parancsnokhelyettesét és Szerhij Volinszkijt, az Ukrán Fegyveres Erők 36. tengerészgyalogos dandárjának parancsnokát.

A mariupoli Azovsztal acélipari üzem romos épületei 2022. június 13-án

Forrás: Szergej Ilnyickij / MTI/EPA

A mariupoli Azovstal acélmű magukat megadó védőit a szakadár Donyecki Népköztrásaságban tartják fogva. Kijev a Moszkvával kötött fogolycsere-egyezmény keretében az összes harcos átadását kéri, de egyes orosz törvényhozók azt akarják, hogy a harcosok egy részét bíróság elé állítsák.

Scholz: A G7 támogatja Ukrajnát

Olaf Scholz német kancellár kijelentette, hogy a G7-tagok a közelgő csúcstalálkozón megismétlik támogatásukat Ukrajnának. A német dpa hírügynökségnek nyilatkozó kancellár úgy fogalmazott: "biztosak akarunk lenni abban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök számításai nem válnak be". Szerinte Putyin abban bízik, hogy ha már kellő területet hódított meg, a nemzetközi közösség visszatér a háború előtti üzletmenethet - de ez illúzió.

Az orosz erők halálbüntetéssel fenyegetik az ellenállást Zaporizzsja megyében

Olekszandr Sztaruk, Zaporizzsja megye kormányzója azt mondta, hogy az orosz erők a halálbüntetés bevezetésével próbálják elnyomni a helyi ellenállást. "Az ukrán gerillák továbbra is ellenállnak" - mondta Sztaruk.

60 egységnyi felszerelést semmisítettek meg az ukránok

Az ukrán hadsereg 60 egységnyi orosz katonai felszerelést semmisített meg Kelet-Ukrajnában. Az ukrán „Kelet" hadműveleti parancsnokság június 18-án arról számolt be, hogy megölt 87 orosz katonát, megsemmisített egy harckocsit, öt aknavetőt, 52 tüzérségi traktort, egy speciális felszerelési egységet, egy pilóta nélküli légijárművet és két lőszerraktárt.

A frontvonalnál járt az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij meglátogatta Mikolajiv városát, és találkozott katonákkal, tisztviselőkkel és egészségügyi dolgozókkal. Az ukrán elnök felkereste a nyugati Odessza városát is, amelyet a háború kezdete óta időszakos orosz ágyúzások értek.

"Fontos, hogy életben vagy. Amíg élsz, erős ukrán fal védi hazánkat" - mondta az ukrán elnök az odesszai csapatoknak. Zelenszkij kitüntetéseket adott át a katonáknak, és arra buzdította őket, hogy vigyázzanak Ukrajnára – "az egyetlen dologra, amink van."

Boris Johnson "ukrán fáradtságra" figyelmeztetett

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Boris Johnson óva intett attól, hogy az általa "ukrán fáradtságnak" nevezett jelenség világszerte eluralkodjon a csaknem négy hónapja tartó háború miatt.

A kijevi látogatásáról visszatérve Johnson hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a szövetséges nemzetek megmutassák, hosszú távon kiállnak Kijev mellett.

Kalinyingrádi szankciók

A litván hatóságok közölték, hogy mától tilos az EU-szankciók hatálya alá tartozó áruk Litvánián keresztüli szállítása a kalinyingrádi enklávéjába. A tilalom híre tegnap érkezett egy videón keresztül, amelyet a régió kormányzója, Anton Alikhanov tett közzé. Az EU szankciói a szénre, fémekre, építőanyagokra és fejlett technológiára vonatkoznak.

A tilalom a Kalinyingrádból importált termékek mintegy 50%-ára vonatkozik.

Oroszországnak 10 évbe telhet, mire felépül a szankciókból

Az orosz gazdaságnak egy évtizedbe telhet, mire felépül az ukrajnai inváziót követően az országot sújtó súlyos szankciókból, az ország továbbra is el van zárva kereskedelmének felétől – mondta German Gref, a Sberbank, Oroszország legnagyobb bankjának vezetője. Úgy becsülte, hogy az Oroszországgal kereskedelmi kapcsolataikat megszakító országok az export 56%-áért, az import 51%-áért felelősek, ami megbénítja a gazdaságot.

"Ez az ország bruttó hazai termékének 15%-át fenyegeti, a gazdaság nagy része nyomás alatt van" - mondta German Gref Oroszország éves nemzetközi gazdasági fórumán, Szentpéterváron.

Borítókép: Orosz katonák a mariupoli Azovsztal acélipari üzem területén 2022. június 13-án. A kép az orosz védelmi minisztérium által újságíróknak szervezett túrán készült. MTI/EPA/Szergej Ilnyickij