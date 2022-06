Ki a felelős? 5 órája

Miért nem működnek Budapest szökőkútjai? Piszkosan, víz nélkül „szobroznak” (videó)

A nyár beköszöntével is víz nélkül áll a főváros számos nevezetes szökőkútja. Olyan is akad, amelyiket szemmel láthatóan nem is akarnak már újra működőképessé tenni. A Metropol kint járt, hogy készítsen egy nyárindító szökőkútkörképet, ehelyett többnyire csak piszkos és száraz „köztéri szobrokat” találtak.

A fővárosi köztéri szökőkutak többségének üzemeltetéséért a Budapesti Közműholding alá tartozó Főkert Zrt. felel, de akadnak a helyi önkormányzatokhoz tartozók is. A Főkert honlapján az olvasható, hogy „április közepétől október végéig működtetik a kiemelt zöldfelületeken, parkokban, játszótereken található több mint 100 szökőkutat, díszkutat, csobogót, ivókutat”. A Főkert egy munkatársa nem hivatalosan elárulta, hogy a legtöbb köztéri díszkút hozzájuk tartozik, illetve akadnak olyanok is, amelyekért alvállalkozóként kisebb kft.-k felelnek – ismerteti a Metropol. A kutak üzembe helyezésére pedig létezik egy ütemterv, de az nem derült ki, hogy ebben az ütemtervben nyár elejére miért nem jutottak el odáig, hogy fővárosszerte működjenek a szökőkutak. A szökőkutak nyáron sokak számára nyújtanak kellemes kikapcsolódást Fotó: Metropol Újpalota, Fő tér A szökőkutat 2019-ben teljesen felújította a kerület vezetése. Akkoriban távlati tervként megfogalmazták, hogy a helyi nevezetességet fény- és hangjátékkal is látványosabbá teszik. Vajon mi történhetett ezekkel a tervekkel? – teszi fel a kérdést a Metropol. A közepén egy tócsa vízzel áll az újpalotai szökőkút Fotó: Metropol Corvin-sétány Az évekkel ezelőtt szépen felújított sétányon kihelyezett szökőkút kapcsán már 2019-ben reklamáltak a környékbeliek, mivel még soha senki nem látta működni. A helyzet azóta sem változott: se víz, se kellemes csobogás. A lakosság szerint sosem helyezték üzembe a Corvin-sétány csobogóját Fotó: Metropol Lóverseny tér Az újpesti Lóverseny téren felállított 3 oszlopból álló „vízköpő” is csak szoborként tetszeleg, az eredetileg vizes látványosság jelenleg csontszáraz. Az Újpesti Városgondnokság Kft. által fenntartott kút tíz éve áll ugyanígy. Tíz éve nem használják a szökőkutat Fotó: Metropol Deák tér, Római lány A Fiatal lány néven is ismert, 1913-ban készült szobrot a Fővárosi Tanács eredetileg 1961-ben állíttatta fel a mai Gesztenyés kert területén, majd 1977-ben átkerült a Deák térre. Jelenleg ugyan működik szökőkútként, de a medence vize tele van kosszal. Víz van a Deák téri szökőkút medrében, de azt már nem köpi a gépezet Fotó: Metropol Etele út Az Etele úti szökőkutat „visszahódította a természet”. Az egykor szebb napokat megélt látványosságot úgy tűnik, nem is tervezik rendbe hozni. Ennek a szökőkútnak sem üres a medre, bár egészen érdekes megoldást találtak az üres rész kitöltésére Fotó: Metropol A vízmentes szökőkutakról a Metropol egy látványos videót is készített, melyet IDE kattintva tud megnézni. Borítókép: Budapesti szökőkutak (Fotó: Metropol)

