Bakondi György kiemelte, hogy az elmúlt évekkel összehasonlítva, példátlanul jelentős a migráció növekedése, megközelíti a százezret az idén elfogott határsértők száma.

A belbiztonsági főtanácsadó hangsúlyozta: a magyar kormány migrációs politikája 2015 óta konzekvens.

Szükség lenne ugyanakkor arra, hogy az Európai Unió felülvizsgálja az eddigi migrációs politikáját, és erőforrásokat is biztosítson azoknak az országoknak, amelyek a legnagyobb nyomásnak vannak kitéve, és amelyek az Európai Unióban élők biztonságát is védelmezik

- fejtette ki.

Bakondi György elmondta, hogy

csak az idén több mint 300 esetben támadták meg a határon szolgálatot teljesítő rendőröket és katonákat, és számtalan esetben megrongálták a határvédő eszközöket, berendezéseket.

Tartós nyomásra kell berendezkedni, ehhez a szükséges jogi feltételeket is biztosítani. Olyan tartós határőrizeti rendszert kell kialakítani, amely ennek a nyomásnak hosszú távon is képes ellenállni, és biztosítani a magyarországi belbiztonságot - fogalmazott. Hozzátette: a körülmények további erőforrásokat és jogi szabályozásokat is igényelnek.

A főtanácsadó jelezte: Magyarország déli határszakaszához főként Afganisztánból, Pakisztánból, Indiából és Szíriából érkeznek migránsok. Mint mondta, az ottani gazdasági helyzet, a megélhetési problémák, a jobb élet reménye, illetve az embercsempészek tevékenysége készteti az embereket, hogy útnak induljanak, és "bőséges az utánpótlás."

Emlékeztetett, hogy a törökök falat építettek az iráni és a szír határra, és mind a két helyen milliók várakoznak, hogy bejussanak Törökországba. Az országban már 3,7 millió migráns és menekült tartózkodik, akiknek egy része az Európai Unióba tart.

Ezekre a kérdésekre európai megoldásokat kell találni, ami semmiképpen nem az érkezők szétosztása és legalizálása - fejtette ki.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy

éhínséget okozhat Afrikában az orosz és az ukrán búzaszállítmányok hiánya, ami emberek sokaságát kényszerítheti arra, hogy a túlélés érdekében elinduljanak.

Ezért nagyon fontos mindent megtenni annak érdekében, hogy a búza eljusson a rendeltetési helyére és megelőzhető legyen, hogy százezrek, milliók induljanak el Európa felé - emelte ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Borítókép: járőrőznek az ideiglenes biztonsági határzárnál a magyar-szerb határon, Ásotthalomnál (MTI/Miniszterelnöki Kabinetiroda/Vadnai Szabolcs)