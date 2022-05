Tiborcz István közel egy évvel ezelőtt költözött családjával Spanyolországba, ám eredetileg is úgy tervezték, csak egy évet töltenek külföldön, így visszaköltöztek Magyarországra. Az üzletember legújabb interjújában őszintén beszélt arról, azért döntöttek a költözés mellett, mert ott több minőségi időt tudott a családjával tölteni.

"Amikor eldöntöttük, hogy a gyerekekkel közösen kiköltözünk, alapvetően két okunk volt arra, hogy egy évet Spanyolországban töltsük. Először is szerettük volna, ha a gyerekek megismernek egy új kultúrát, az abban élő embereket, és mindeközben nyelvet tanulnak. Ezt a környezetváltást mindenképpen az iskolakezdés előtt szerettük volna megtenni. A gyerekeket rengeteg pozitív hatás érte, miközben spanyolul és angolul tanultak.

A másik szempont az volt, hogy ne csak azok a fejlesztéseink és projektjeink kössék le az időmet és a figyelmemet, amelyekben a cégcsoport aktuálisan érdekelt. Ez a cél is teljesült.

A kétlakiságnak köszönhetően távolabb tudtam maradni a napi menedzsmenttől, és ennek köszönhetően több lehetőségem volt távlatokban gondolkodni, és stratégiát alkotni.

Tudtam olyan magyarországi és nemzetközi projektekkel is foglalkozni, amelyek akár a korábbiaktól eltérő területeken és más piaci szegmensben vannak" - mondta Tiborcz István a Portfóliónak, amit a Bors szemlézett.

"A legnagyobb kislányom most szeptemberben már idehaza kezdi az iskolát. Hosszútávon Magyarországon képzeljük el az életünket. BDPST Group tekintetében is sok kihívás áll előttünk, emellett a feleségem vállalkozása az ODU Store is most indult el, melyet ősztől már itthonról irányítana a többi projekt mellett."

Tiborcz István természetesen beszélt az üzleti életről és arról is, hogyan látja a pandémia és a háború okozta válságot, milyen megoldást keresnek a cégével. A BDPST Group többségi tulajdonosa elmondta, a járványra a cégcsoportjuk azzal reagált, hogy kitartott a hosszú távú tervek mellett, vagyis sok piaci szereplővel ellentétben, ez alatt az idő alatt senkit se bocsátottak el ekkor.

"Sőt, 2021-ben 280 százalékkal nőtt a BDPST Group által foglalkoztatottak létszáma a turizmus-vendéglátás szektorban. A háború okozta válság időtartama nehezen prognosztizálható. Akárcsak az euró-forint árfolyam, illetve az infláció is mind-mind olyan problémák, amelyekkel napi szinten meg kell küzdeni."

Mint mondta, ezek a kérdések nyugvóponthoz érnek, előbb-utóbb kisimulnak a dolgok. Ha így lesz, akkor azok a cégek tudják sikerrel venni majd az akadályokat, amelyek képesek tartalékokat képezni a gazdaságilag kedvező periódusokban. A krízishelyzetekben felértékelődnek az innovációs és a technológiai befektetések, amelyek a versenyképesség kulcsát jelentik.

A válságra pedig a válaszunk, újraszerveződés, hatékonyságnövelés, még erősebb szakembergárda.

Tiborcz István beszámolt arról is, hogy cégének és saját magának is az értékmentés és értékteremtés a fontos, amely folyamatosan megjelenik a projektjeikben. A fenntarthatóság a kezdetek óta fontos számukra, erre a jövőben még nagyobb fókuszt szeretnének helyezni.

"Én magam is fontosnak tartom a fenntartható gondolkodást például, hogy a gyermekeinknek legyen lehetősége egészségesen étkezni. A mezőgazdasági érdekeltségeinkben több mint 8 éve átállunk biogazdálkodásra. Magánszemélyként igénybe vettem olyan, mindenki számára elérhető uniós pályázatokat, amelyek hosszú távon is biztosítják a fenntartható gazdálkodást. Ezzel a tevékenységemmel alapvetően nem a profitteremtés, sokkal inkább a környezettudatos, egészséges jövő építése a célom a gyermekeink számára. És ha már a sajtót bejárta a hír, természetesen ennek a jövőtudatos gondolkodásnak a része az is, hogy a feleségem bababoltot nyitott. "